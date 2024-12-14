2024'te hayal kırıklığı olan 4 teknolojik cihaz: "Devrim" dediler, fiyasko çıktı!

14 Aralık 2024 14:42 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 14:43

2024, büyük umutlarla piyasaya sürülen ancak beklentileri karşılayamayan teknoloji ürünleriyle dolu bir yıl oldu. Bunlar arasından, kullanıcılara "devrim" olarak tanıtılan ancak hüsrana neden olan 4 cihazı listeledik.

2024​, teknoloji​ sektörü açısından dolu dolu bir yıl olarak tarihe geçti. Ancak bazı büyük teknolojik yenilikler, beraberinde başarısızlıkları da getirdi. Bu yıl, büyük umutlarla piyasaya sürülen ancak beklentileri karşılayamayan birçok ürün ve hizmetle tanıştık. Gizchina sitesi ise 2024'ün en büyük teknolojik hayal kırıklıklarını ve bu başarısızlıklardan alınması gereken dersleri tek tek sıraladı.

RABBİT R1: "DEVRİM" OLACAK DENİLDİ, "HAYAL" KIRIKLIĞI OLDU

Yapay zeka destekli Rabbit R1, bir kişisel asistan olarak tanıtıldı ve büyük bir heyecanla piyasaya sürüldü. Ancak cihaz, beklentileri karşılamayı başaramadı. Sesli komutlarla görevleri yerine getirme özelliği, sık sık hatalar verdi ve kullanıcı deneyimini zayıflattı.

Bununla birlikte, cihazın kaydırma tekerleğine dayalı arayüzü, kullanıcı dostu olmaktan çok uzaktı. Batarya ömrünün kısalığı ve sınırlı uygulama entegrasyonu da cihazın eksik yanları arasında yer aldı. Teknik hatalar, cihazın pazardaki yerini daha da zayıflattı. Rabbit R1'in başarısız olmasının nedenlerini şu şekilde özetleyebiliriz:

Düşük performans

Tasarım hataları

Teknik sorunlar

Pazar beklentilerini karşılayamama

HUMANE AI PİN: YÜKSEK FİYAT, DÜŞÜK PERFORMANS

Humane AI Pin, "akıllı telefonların yerini almayı vaat eden" yenilikçi bir cihaz olarak piyasaya sürüldü. Ancak 699 dolar gibi yüksek bir fiyat etiketine sahip olan ürün, bu fiyatın karşılığını veremedi. Yüzeylere ekran yansıtarak telefonlardan daha kolay bir deneyim sunmayı hedeflese de cihaz, basit görevlerde bile yetersiz kaldı.

Teknik sorunlar, kullanıcıların cihazdan duyduğu memnuniyeti ciddi şekilde düşürdü. Komut algılamadaki başarısızlıklar ve yavaş tepki süreleri, cihazın güvenilirliğini baltaladı. Akıllı telefon pazarındaki yoğun rekabet de AI Pin'in öne çıkmasını zorlaştırdı.

Neden başarısız oldu?:

Yüksek maliyet

Teknik sorunlar

Sınırlı işlevsellik

Rekabetçi pazar

CROWDSTRİKE: GÜVENLİK DEVİ, GÜVEN KAYBI YAŞADI

CrowdStrike, siber güvenlik dünyasında dev isimlerden biri olmasına rağmen, 2024 yılında büyük bir skandalla gündeme geldi. Şirketin 19 Temmuz'da yayınladığı hatalı bir yazılım güncellemesi, dünya genelinde milyonlarca Windows sisteminde çökmelere neden oldu. Bu "mavi ekran" hatası, güncelleme öncesi yeterli testlerin yapılmaması nedeniyle gerçekleşti.

Söz konusu hata, başta havayolu şirketleri, bankalar ve sağlık kuruluşları olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkiledi. Şirket, hem finansal hem de itibar kaybı yaşadı ve büyük hukuki sorunlarla karşı karşıya kaldı.

APPLE VİSİON PRO: TAM HAYAL KIRIKLIĞI DEĞİL AMA...

Apple Vision Pro birçok teknolojik gelişmeyle birlikte geliyor. Ancak, yılın teknoloji hayal kırıklıklarının çoğu gibi, önemli zorluklarla karşılaştı. Bunlar pazar başarısını engelledi. Öncelikle, 3.500 dolarlık yüksek fiyat noktası erişilebilirliğini sınırlıyor. Nitekim Apple, daha geniş bir kitleyi yakalayamadığı için üretimi azaltmak zorunda kaldı.

Konfor ve kullanılabilirlik sorunları da bu teknoloji harikasının tam olarak başarılı olamamasına neden oldu. Çoğu kullanıcı şu sorunlardan şikayet etti:

Göz yorgunluğu

Baş ağrıları

Cihazın kendisinin ağır olması

Sınırlı uygulama ekosistemi, Apple Vision Pro'nun "teknoloji hayal kırıklıkları" listesine girmesinin en büyük nedenlerinden biri. Sadece birkaç benzersiz uygulama var. Bunlar özellikle cihaz içindir, diğer uyumlu cihazlar ise çok yetersizdir. Teknik sınırlamalar da devreye girdi. Buna zayıf metin oluşturma ve takılmalar da dahil. Bu sorunlar da kullanıcı deneyimini olumsuz etkiledi.

Ayrıca Vision Pro rekabetçi bir pazara girdi. Diğer VR başlıkları bu pazarda kendilerini çoktan kabul ettirmiş durumda. Hatta bazıları ütopik fiyatlar ödemeden bile harika bir deneyim sunabiliyor. Performans ve konfordan duyulan memnuniyetsizlik nedeniyle yüksek iade oranları, ürünün en önemli eksiklikleri arasındaydı.