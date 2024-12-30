2024'ün en iyi Android telefon modelleri seçildi! Samsung zirveyi o markaya kaptırdı

30 Aralık 2024 14:28 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:30

2025 yılına girmek için geri sayım başlarken, akıllı telefon sektöründe 2024 yılının en iyi modeli belirlendi. Teknoloji sitesi 9to5Google'ın okuyucuları, yılın en iyi akıllı telefonunu seçti. Birçok kişinin düşündüğünün aksine; zirvede Samsung yer almıyor. İşte detaylar.

2024​ yılı akıllı telefon sektöründe yoğun bir rekabete sahne oldu. Apple, Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi teknoloji şirketleri, kullanıcıların gönlünü kazanmak için yıl boyunca en iddialı modellerini piyasaya sürdü. Ancak 2024'ün en iyi akıllı telefonları sıralaması ise yalnızca bir markanın zaferi ile sonuçlandı.

KULLANICILARA GÖRE EN İYİ TELEFON 'GOOGLE PİXEL'

9to5Google sitesi tarafından düzenlenen kapsamlı bir ankette kullanıcıların favori telefonları belirlendi. Ankete göre zirve, Google​'ın Pixel serisinden iki modele ait. Google Pixel 9 Pro, toplam oyların yüzde 23,78'ini alarak birinci sırada yer alırken, ardından yüzde 22,07 oy oranıyla Pixel 9 Pro XL geldi. Üçüncü sırada Sony'nin amiral gemisi Xperia 1 VI, yüzde 12,35 oy oranıyla kendine yer edindi.

Samsung'un halihazırda piyasadaki en güçlü modeli Galaxy S24 Ultra, yüzde 11,53 oyla dördüncü sırada yer alırken, Google'ın diğer modelleri olan Pixel 9 ve Pixel 9 Pro Fold, listede daha alt sıralarda yer aldı.

2024'ÜN EN İYİ AKILLI TELEFONLARI - İLK 5

Google Pixel 9 Pro – yüzde 23,78 (1.238 oy)

Google Pixel 9 Pro XL – yüzde 22,07 (1.149 oy)

Sony Xperia 1 VI – yüzde 12,35 (643 oy)

Samsung Galaxy S24 Ultra – yüzde 11,53 (600 oy)

Google Pixel 9 – yüzde 6,88 (358 oy)

XİAOMİ GERİDE KALDI

Android ekosisteminin en önemli telefonlarından biri olan Xiaomi'nin amiral gemisi 14 Ultra yüzde 1,06 gibi düşük bir oranla 12. sırada kaldı. Katlanabilir telefonlar kategorisinde de ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Samsung Galaxy Z Fold 6, beklenenden düşük bir performansla yüzde 0,83 oy alarak 15. sıraya yerleşti.