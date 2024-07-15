2024'ün ikinci çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markası belli oldu

15 Temmuz 2024 09:56 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 09:56

Amerika Birleşik Devletleri merkezli pazar araştırma şirketi International Data Corporation (IDC), 2024'ün ikinci çeyreğine ilişkin akıllı telefon sevkiyat verilerini paylaştı. İlk üç sırayı Apple, Samsung ve Xiaomi paylaştı.

AKILLI TELEFON PAZARININ LİDERİ SAMSUNG OLDU

İkinci çeyrekte de gelenek bozulmadı ve Apple ile Samsung arasındaki çekişmeli rekabet devam etti. Güney Koreli firma üç aylık dönemi 53,9 milyon telefon sevkiyatı ile kapatarak pazarın zirvesine yerleşti. Samsung'un ardından, 45,2 milyon iPhone sevkiyatı gerçekleştiren Apple ikinci sırada yer aldı.

Çinli Xiaomi, 42,3 milyon sevkiyatla üçüncü sıraya yerleşirken dördüncü sırada 25,9 milyon sevkiyat ile Vivo bulunuyor. Beşinci sırada ise 25,8 milyon sevkiyat ile OPPO yer alıyor.

XIAOMI VE VIVO'DAN BÜYÜK ATAK

2024'ün ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme oranlarını kaydeden şirketler ise Xiaomi ve Vivo oldu. Xiaomi, bir önceki yılın aynı dönemine göre sevkiyatlarını yüzde 27,4 oranında artırarak dikkatleri üzerine çevirirken Vivo ise yüzde 21,9'luk artış ile büyük bir başarıya imza attı.

Apple bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 gibi az bir oranda büyüme kaydetti. Samsung ikinci çeyrekte liderlik koltuğuna otursa da 2023'ün ikinci çeyreğine göre pazar payı yalnızca 0,7 büyüdü.