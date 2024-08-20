2025 Audi RS3 tanıtıldı: 394 beygir, 290 km maksimum hız ve dahası!
Alman devlerden Audi, RS3 modelini yeniledi. 2025 versiyonuyla tanıtılan yeni RS3, 394 beygirlik bir motora sahip. Kompakt performans otomobili, iç ve dış tasarımda çeşitli değişikliklere uğradı. İşte 2025 Audi RS3 özellikleri ve fiyatı!
Audi'nin performans tutkunları tarafından merakla beklenen 2025 RS3 modeli, nihayet otomobil severlerin karşısına çıktı. Markanın güncel tasarım dilini yansıtan RS3, agresif hatları ve dikkat çekici detaylarıyla ilgi odağı oldu.
Carscoops.com'un haberine göre, 2025 Audi RS3 teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Özellikle arka tamponda yer alan çift egzoz çıkışı ve difüzör, aracın gücünü görsel olarak sergiliyor. Audi, bu modelde LED gündüz farlarını damalı bayrak deseniyle düzenlemiş.
2025 AUDI RS3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
2025 RS3'ün kaputunun altında, Audi hayranlarının yakından tanıdığı 2.5 litrelik, beş silindirli turbo motor yer alıyor. Bu motor, 394 beygir güç ve 500 Nm tork üreterek aracın 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 3,8 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Maksimum hızda ise RS3, 290 km/s hıza kadar rahatlıkla çıkabiliyor.
Hem iç hem de dış tasarımda kullanılan karbon fiber detaylara, iç mekanda sunulan isteğe bağlı karbon fiber "bucket" koltuklar eşlik ediyor. Kokpit tasarımı iki farklı ekranı bir araya getirirken, geleneksel fiziksel butonları koruyarak da kullanıcı dostu bir deneyim sunmakta.
2025 AUDI RS3 FİYATI
2025 Audi RS3, sedan ve Sportback olmak üzere iki farklı gövde tipiyle yurt dışında satışa sunulacak. Sedan versiyonu 75 bin dolardan, Sportback versiyonu ise 73 bin dolardan başlayan fiyatlarla alıcı bulacak.