2025 BMW M3 ailesi resmen tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı

29 May 2024 12:05 - Güncelleme : 29 May 2024 12:06

Alman devlerinden BMW, 2025 M3 serisiyle otomobil tutkunlarının karşısına çıktı. M3, M3 Competition ve M3 Competition xDrive modelleri ile tüketicilere hitap eden bu seride, başlangıç fiyat 76 bin dolarken, en tepedeki modele sahip olmak için 85 bin doları gözden çıkarmak gerekiyor.

2025 BMW M3 SERİSİ ÖZELLİKLERİ

Serideki en güçlü model M3 Competition xDrive, önceki modele göre 20 beygirlik bir artışla birlikte 523 beygir gücü sunabiliyor. Ancak 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresinde bir değişiklik yok; hâlâ 3.4 saniyede bu hıza çıkıyor.

Öte tarafta ise M3 ve M3 Competition modelleri, sırasıyla 473 ve 503 beygir gücü ile dikkat çekiyor. Competition modellerde çift turbo beslemeli 3.0 litrelik sıralı altı silindir motora yer veren BMW, arkadan itişli olan M3'te altı ileri manuel şanzıman kullanmayı tercih etmiş.

Araçların maksimum hızlarının standart olarak 250 km/s ile sınırlı olduğunu belirtelim. Eğer bu hızı 290 km/s'ye çıkarmak istiyorsanız, opsiyonel olarak sunulan M Driver paketine sahip olmanız gerekiyor. M Carbon seramik frenlerin de isteğe bağlı sunulduğunu ekleyelim.

2025 BMW M3 SERİSİ FİYATLARI

Fiyatlara gelecek olursak; M3'ün başlangıç fiyatı 76 bin dolar, M3 Competition için 81 bin dolar ve M3 Competition xDrive için ise 85 bin dolar olarak belirlenmiş durumda.