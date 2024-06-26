2025 BMW M5 tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı

26 Haziran 2024 11:57 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:57

Yeni hız canavarı Bugatti Tourbillon tanıtıldı: Paranız olsa bile alamayabilirsiniz

Yeni hız canavarı Bugatti Tourbillon tanıtıldı: Paranız olsa bile alamayabilirsiniz

2025 BMW M5, 4.4 litrelik çift turbo destekli V8 motoru ile 577 beygir gücünde bir performans sunuyor. Plug-in hibrit altyapısı sayesinde toplamda 717 beygir güç ve 1.000 Nm tork sağlıyor. Sekiz ileri şanzıman sistemine entegre edilen 194 beygirlik elektrik motoru, aracın hibrit sistemini destekliyor.

2025 BMW M5 ÖZELLİKLERİ

Carscoops.com sitesinin haberine göre, bu canavar 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,4 saniyede çıkabiliyor. Maksimum hızı normalde 250 km/s olan M5, M Driver paketi ile bu hızı 306 km/s'ye kadar çıkarabiliyor. Elektrikli modda ise 40 km yol yapabildiği belirtiliyor.

Yeni M5, selefine göre daha ağır (1.971 kg vs 2.445 kg) olmasına rağmen, gücünü dört tekere birden aktarıyor. BMW, aracın gücünün eğlence ihtiyacının arttığı durumlarda arkaya verilmesine de imkan tanıyor.

BMW, yeni M5'i güçlü fren sistemleri ve çift ekranlı kokpit sistemi ile donattı. İç mekanda konforlu koltuklar ve karbon fiber detaylar dikkat çekiyor. Ayrıca sürücüler gaz kelebeği haritalaması, şanzıman, şasi, direksiyon ve frenler üzerinde kontrol sahibi olabiliyor.

2025 BMW M5 FİYATI

Yurt dışında 120 bin dolar seviyesinde başlangıç fiyatı ile satışa sunulan 2025 BMW M5, Türkiye'ye ne zaman gelecek bilinmiyor ancak önümüzdeki aylarda Türk kullanıcıların bu otomobile kavuşacağı tahmin ediliyor.