2025 BMW M5 Touring modelinin tanıtılacağı tarih açıklandı

02 Ağustos 2024 09:16 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:16

112 milyon TL'lik otomobil: Pagani Utopia Roadster tanıtıldı! Parası olan bile alamayabilir

112 milyon TL'lik otomobil: Pagani Utopia Roadster tanıtıldı! Parası olan bile alamayabilir

BMW, merakla beklenen yeni M5 Touring modelini 2024 Monterey Otomobil Haftası kapsamında 15 Ağustos tarihinde Pebble Beach'te tanıtacak. Bu etkinlikte, ABD'de satışa sunulacak olan bu station wagon modelinin detayları da paylaşılacak.

Yeni G99 BMW M5 Touring, 1992-1995 yılları arasında üretilen E34 M5 Touring ve 2007-2010 yılları arasında üretilen V10 motorlu E61 M5 Touring modellerinin izinden gidiyor.

2025 BMW M5 TOURING ÖZELLİKLERİ (BEKLENEN)

Sedan modelinde olduğu gibi, yeni M5 Touring'in de 4.4 litrelik çift turboşarjlı V8 plug-in hibrit güç aktarma organına sahip olması bekleniyor. Bu motor, 535 kW güç ve 1000 Nm tork üretebiliyor.

Yeni M5 Touring'in performans değerlerinin sedan modeline çok yakın olması bekleniyor. Sedan modeli, 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlayabiliyor ve 305 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Ayrıca yaklaşık 2500 kg ağırlığındaki bu araç, zemin altında bulunan 18.6 kW (kullanılabilir) lityum-iyon batarya paketi ile yaklaşık 60 km saf elektrikli menzil sunabiliyor.



Fotoğraf: 2025 BMW M5

Yeni M5 Touring, sedan modelinin adaptif M şasisi ile donatılacak. Bu şasi, adaptif amortisörler, ön kısımda çift salıncaklı ve arka kısımda çok bağlantılı süspansiyon sistemi ile elektronik kontrollü arka diferansiyeli içeriyor.

Standart olarak, araçta 20 inç ve 21 inç M hafif alaşım jantlar ve yüksek kaliteli özelliklere sahip lüks bir iç mekan bulunacak. Bu özellikler arasında ısıtmalı ve havalandırmalı Merino deri koltuklar ve 18 hoparlörlü premium ses sistemi yer alıyor.