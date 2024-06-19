2025 BMW X3 modeli tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı

19 Haziran 2024 11:32 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 11:35

Otomobil dünyasının önde gelen markalarından biri olan BMW, SUV kategorisinde yeni bir model tanıttı. Tasarımından teknik özelliklerine kadar pek çok yenilik barındıran 2025 model BMW X3, xDrive30 ve M50 olmak üzere iki farklı versiyonuyla duyuruldu.

Carscoops'un haberine göre, önceki modelden 3,3 cm daha uzun, 2,7 cm daha geniş ve 2,5 cm daha alçak yapıda olan otomobilin ön kısmında BMW'nin ikonik böbrek ızgaralarının daha basit ve modern bir tasarımla yeniden şekillendirildiğini görüyoruz.

Bu ızgaralarda yer alan çapraz çizgiler de dikkat çeken bir diğer yenilik olurken, yeni BMW X3, standart olarak 19 inç jantlarla sunulurken, 20 ve 21 inç jant seçenekleri de mevcut olacak. Ayrıca L şeklindeki farların da siyah veya mavi detaylarla geldiğini belirtelim.

BMW X3 XDRIVE 30 ÖZELLİKLERİ

xDrive30 modelinde egzozlar gizlenmiş durumda. Ayrıca bu model 48 voltluk hibrit sistemle desteklenen turboşarjlı 2 litrelik dört silindirli motorla donatıldı. 255 beygir gücü ve 399 Nm tork üretiyor. Maksimum hız 209 km/saat, 0'dan 100 km/saat hıza da 6 saniyede ulaşıyor.

BMW X3 M50 ÖZELLİKLERİ

M50 versiyonu, 48 voltluk hibrit sistemle eşleştirilen turboşarjlı altı silindirli 3 litrelik motorla geliyor. 393 beygir gücü ve 580 Nm tork üretiyor. Paketine bağlı olarak 249 km/saat hıza kadar çıkabilen araç, 0-100 km/saat hızına 4,4 saniyede ulaşabiliyor.

2025 MODEL BMW X3 FİYATI

2025 model BMW X3 ailesi, ortak ve standart dört çeker çekiş sunmakta. Bu araçlar çift ekranlı bir güncel BMW kokpitine de sahip.

Fiyat konusuna gelecek olursak, BMW X3 fiyatları şu şekilde: