2025 Honda Civic görücüye çıktı: İşte özellikleri

22 May 2024 14:33 - Güncelleme : 22 May 2024 14:33

2025 model Honda Civic sedan resmi olarak duyuruldu. Mevcut jenerasyondan çok farklı görünmeyen yeni model, sadece ufak bir makyajdan geçirilerek kullanıcılara sunulacak.

Yeni Civic, sportif bir tampon tasarımıyla dikkat çekerken, farklı pazarlarda değişiklik gösterebilen dört farklı versiyonla piyasaya sürülecek: LX (sadece sedan), Sport, Sport Hybrid ve Sport Touring Hybrid.

2025 HONDA CIVIC ÖZELLİKLERİ

Yeni Civic, dış tasarımda tanıdık hatları korurken, özellikle Sport modellerinde 18 inçlik jantlar dikkat çekiyor. İç mekanda da büyük değişiklikler yapılmayan modelde, önemli yenilikler sadece Hybrid versiyonlara özel tutulmuş durumda. Örneğin, Sport Touring Hybrid versiyonunda Google’ın otomobillere özel gelişmiş servisleri sunulurken, Sport Hybrid modellerde ise standart olarak ısıtmalı koltuklar, çift bölgeli klima kontrolü ve açılır tavan yer alıyor.

2025 Honda Civic’in en dikkat çeken yeniliği, hibrit güç aktarma sistemi oluyor. Yeni modelde çift elektrik motoruyla desteklenen 2.0 litrelik bir ünite bulunuyor. Bu hibrit motor, 200 beygir güç ve 313 Nm tork üretiyor. Ancak performans verileri henüz paylaşılmamış durumda.

Ayrıca 158 beygir gücünde ve 187 Nm tork sunan 2.0 litrelik standart benzinli motor da mevcut. Benzinli modellerde CVT şanzıman kullanılırken, hibrit araçlarda eCVT şanzıman bulunuyor. Honda, tüm modelleri "Honda Sensing" adı verilen gelişmiş güvenlik paketiyle donattı.

Honda, yeni Civic’in hibrit versiyonunu tüm zamanların Type-R olmayan en güçlü Civic’i olarak tanımlıyor. Şirket, aracın elektrikli güç aktarma organlarıyla ilgili henüz tam bilgi paylaşmasa da 2.0 litrelik dört silindirli ikili bir motor sistemi kullanacağını açıkladı. Bu motor, 200 beygir gücü ve 314 Nm tork üretecek.

Yeni hibrit Civic, benzinli modellerde olduğu gibi hem hatchback hem de sedan gövde tipiyle piyasaya sürülecek. Sport Hybrid ve Sport Touring Hybrid, en üst seviye donanımlar olarak sunulacak. LX ve Sport isimli diğer iki alt donanım ise 158 beygirlik 2.0 litrelik motorla donatılacak. Honda, Civic satışlarının yüzde 40'ının hibrit versiyonlardan oluşmasını hedefliyor.

2025 Honda Civic’in haziran ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Türkiye’ye geliş tarihi henüz belli olmayan yeni modelin fiyatı ise ilerleyen aylarda açıklanacak.