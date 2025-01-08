2025 Skoda Enyaq tanıtıldı: Popüler elektrikli SUV otomobil yenilendi

08 Ocak 2025 17:39 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 17:51

Skoda, Türkiye pazarında satışa sunmadığı ancak Avrupa'da en çok satan elektrikli otomobil modellerinden biri olan Enyaq'ın 2025 versiyonunu tanıttı. Yeni 2025 Skoda Enyaq, genellikle nesil değişimlerinde görülen tasarım değişiklikleri ile geliyor.

Skoda​'nın popüler elektrikli SUV modeli Enyaq, 2025 versiyonu ile karşımıza çıktı. Modernize edilen ön panjur ve keskin hatlara sahip dört parçalı LED farlar, Matrix LED opsiyonuyla geliyor. Araçta Skoda logosunun yerini artık "SKODA" yazısı almış durumda. Bunun yanında, aerodinamik yenilikler de dikkat çekiyor:

Standart versiyonun sürtünme katsayısı 0.245, coupe versiyonun ise 0.225 olarak güncellenmiş. Boyutlar açısından ise Enyaq'ın uzunluğu 4.66 metreye ulaşırken, 19 ila 21 inç arasında değişen alaşım jant seçenekleri aracın önemli özellikleri arasında yer alıyor.

2025 SKODA ENYAQ NELER SUNUYOR?

İç mekanda teknolojik yenilikler ön planda. 5 inçlik dijital gösterge paneli korunsa da artırılmış gerçeklik destekli head-up display sistemi eklendi. Orta konsolda yer alan 13 inçlik bilgi eğlence ekranı ise yeni bir yazılım ile güçlendirilerek daha hızlı ve kullanıcı dostu hale getirildi. Kabin ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, anahtarsız giriş, üç bölgeli klima sistemi ve trafik asistanı gibi özelliklerle donatıldı.

2025 Skoda Enyaq, üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Enyaq 60 önden çekişli, 204 beygir gücü ve 59 kWh batarya kapasitesi sunarken Enyaq 85 önden çekişli, 285 beygir gücü ve 77 kWh batarya kapasitesiyle geliyor. Enyaq 85x ise dört tekerlekten çekişli, 285 beygir gücü ve 77 kWh batarya kapasitesine sahip.

Yeni Enyaq, maksimum 588 kilometrelik bir menzil sunarken, 175 kW hızlı şarj desteği sayesinde bataryalar daha kısa sürede doldurulabiliyor.