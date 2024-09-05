2025 Volvo XC90 resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve teknik özellikleri

05 Eylül 2024 14:22 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 14:22

Volvo, 2025 yılı için yenilenen XC90 modelini hibrit motor seçeneği, geliştirilmiş güvenlik sistemleri ve modern tasarımıyla tanıttı. Ayrıca, tamamen elektrikli EX90 modelinin siparişe açılacağı ve yakında yollarda olacağı duyuruldu. İşte Volvo XC90 özellikleri!

Darbelere karşı dayanıklı yapısıyla tanınan otomobiller üreten Volvo, en sevilen SUV modellerinden birini yeniledi: Volvo XC90, 2025 yılı için makyajlanmış haliyle geri döndü. Ayrıca EX90'dan haber var. Tamamen elektrikli SUV'nin nihayet yollara çıkış tarihi netlik kazandı.

2025 VOLVO XC90 TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE TASARIMI

Yeni Volvo XC90, tamamen baştan tasarlanmış olmasa da dikkat çekici dokunuşlar mevcut. Tasarımda önceki yıllardan tanıdık bir görünüm karşımıza çıkıyor. Volvo'nun imzası haline gelen LED farlar güncellenirken, ızgara ve ön tampona da daha modern bir hava katıldı. Arka kısımda ise değişen ışık düzeni göze çarpıyor.

Volvo'nun çevreci olma iddiasını sürdüren adımları, XC90'da da kendini gösteriyor. Dizel motorları tarihe gömen marka, bu modelde hibrit motor seçeneği sunuyor. Sadece elektrikli modda yaklaşık 70 km yol katedebilen araç, toplamda 800 km gibi etkileyici bir menzil sunuyor.

Güvenlik denince akla gelen ilk markalardan biri olan Volvo, XC90'da da bu özelliği daha ileriye taşıyor. Araç, radar ve kamera sistemleri sayesinde sürüş sırasında karşı şeride geçme riskinizi tespit ediyor ve otomatik müdahale ile sizi doğru yola yönlendiriyor. Ayrıca yayalar, bisikletliler ve diğer araçlar için geliştirilmiş çarpışma önleme sistemleri de sürüş güvenliğinizi üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

VOLVO XC90 FİYATI BELLİ OLDU MU?

İç mekanda ise Volvo büyük bir adım atmış. 9 inçlik bilgi eğlence ekranı, tam 11,2 inçlik daha büyük bir ekrana dönüşmüş. Yeni ekran, sanki bir tableti andıran yapısıyla dikkat çekiyor. Süspansiyon sistemi de geliştirilen aracın yüksekliği 40 mm artırılabiliyor ve gerektiğinde 20 mm alçaltılabiliyor.

Volvo XC90'ın üretimi 2024'ün sonlarına doğru başlayacak ve Türkiye'ye gelmesi 2025 yılının başını bulacak. Henüz fiyatlandırma açıklanmasa da, bu yeni model birçok kişi tarafından merakla bekleniyor.

VOLVO EX90 YOLA ÇIKIYOR

Hatırlanacağı üzere Volvo EX90, 2020 yılında XC90'ın tam elektrikli versiyonu olarak tanıtılmıştı. Ancak çıkış tarihi sürekli ertelenmişti, şimdi ise Volvo'dan meraklısını ilgilendiren haber geldi. Şirket, EX90'ın siparişlerini almaya bu ay başlayacağını belirtti.