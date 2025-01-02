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2025 yılında kaçırmamanız gereken 9 muhteşem gökyüzü olayı! Görsel şölen sunacak

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İndependent
02 Ocak 2025 09:11 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:22
2025 yılında kaçırmamanız gereken 9 muhteşem gökyüzü olayı! Görsel şölen sunacak

2025 yılı, gökyüzü tutkunları için bir dizi etkileyici gökyüzü olayı sunacak. Yıldızlar, gezegenler, Ay tutulmaları ve daha fazlası bu yıl görsel bir şölen sunacak. İşte detaylar...

Gezegenler, yıldızlar ve diğer gökcisimlerini detaylıca izlemek için teleskopa ihtiyaç duyulsa da, bazı olayları çıplak gözle de gözlemlemek mümkün. Karanlık yerlerde gece göğü daha keyifli bir seyir sunuyor. Fakat ışık kirliliğin olduğu bir şehirde bile bu olayların tadını çıkarmak mümkün.

HEYECAN VERİCİ BİR YIL OLACAK 

2025​, meteor yağmurları ve Ay tutulmalarıyla amatör astronomi meraklıları için heyecan verici bir yıl olacak. Ay'ın dolunaylarını, Güneş ve Ay tutulmalarını, hatta çeşitli meteor yağmurlarını takip etmek isteyenler için bu yıl unutulmaz fırsatlar barındırıyor.

2025 yılında kaçırmamanız gereken 9 muhteşem gökyüzü olayı! Görsel şölen sunacak - 1. Resim

İşte 2025 yılı boyunca dikkat çekecek başlıca gökyüzü olayları:

DOLUNAY TARİHLERİ VE İSİMLERİ

Her dolunay, geleneksel olarak belirli bir isimle anılır. 2025 yılı boyunca, aşağıdaki tarihlerde bu etkileyici manzaraları izlemek mümkün olacak:

13 Ocak: Kurt Ayı

12 Şubat: Kar Ayı

14 Mart: Solucan Ayı

12 Nisan: Pembe Ay

12 Mayıs: Çiçek Ayı

11 Haziran: Çilek Ayı

10 Temmuz: Geyik Ayı

9 Ağustos: Mersin Balığı Ayı

7 Eylül: Mısır Ayı

6 Ekim: Hasat Ayı

5 Kasım: Kunduz Ayı

4 Aralık: Soğuk Ay

2025 yılında kaçırmamanız gereken 9 muhteşem gökyüzü olayı! Görsel şölen sunacak - 2. Resim

GÜNEŞ VE AY TUTULMALARI

2025’te iki kısmi Güneş tutulması ve iki tam Ay tutulması gerçekleşecek:

Kısmi Güneş tutulmaları:

29 Mart: Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde izlenebilecek.

21 Eylül: Avustralya, Antarktika ve Pasifik Okyanusu’ndaki adalarda görülebilecek.

2025 yılında kaçırmamanız gereken 9 muhteşem gökyüzü olayı! Görsel şölen sunacak - 3. Resim

Tam Ay tutulmaları:

13-14 Mart: Batı Avrupa, Asya, Avustralya, Batı Afrika, Kuzey ve Güney Amerika ile Antarktika’da izlenebilecek.

7-8 Eylül: Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Doğu Güney Amerika, Alaska ve Antarktika’da görülebilecek.

Tam Ay tutulmaları sırasında Ay, Dünya’nın gölgesine girerek "Kanlı Ay" olarak adlandırılan kızıl bir renge bürünecek.

2025 yılında kaçırmamanız gereken 9 muhteşem gökyüzü olayı! Görsel şölen sunacak - 4. Resim

METEOR YAĞMURLARI

2025 yılı, dolunayın parlamasının etkisinin daha az hissedileceği bir yıl olacak. Öne çıkan meteor yağmurları ve zirve tarihleri şöyle:

Quadrantid: 3 Ocak

Lyrid: 21-22 Nisan

Eta Aquariid: 3-4 Mayıs

Perseid: 12-13 Ağustos

Draconid: 8-9 Ekim

Geminid: 12-13 Aralık

Bu etkileyici gökyüzü olaylarını izlemek için teleskop ya da dürbün gibi ekipmanlarınızı hazırlayın ve takviminize not edin.

2025, astronomi meraklıları için eşsiz bir yıl olacak.

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Kaynak: İndependent
2025

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Ayşegül 2 Ocak 2025 09:24

Güzel haber, gökyüzüne bakanları mutlu edecek. Dertli günlerde yıldızlara bakmak çok rahatlatıcı biliyom.

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