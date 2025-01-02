2025 yılında kaçırmamanız gereken 9 muhteşem gökyüzü olayı! Görsel şölen sunacak

02 Ocak 2025 09:11 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:22

2025 yılı, gökyüzü tutkunları için bir dizi etkileyici gökyüzü olayı sunacak. Yıldızlar, gezegenler, Ay tutulmaları ve daha fazlası bu yıl görsel bir şölen sunacak. İşte detaylar...

Geminid meteor yağmuru için zaman geldi! Bu gece gökyüzü ışıl ışıl olacak

Geminid meteor yağmuru için zaman geldi! Bu gece gökyüzü ışıl ışıl olacak

Gezegenler, yıldızlar ve diğer gökcisimlerini detaylıca izlemek için teleskopa ihtiyaç duyulsa da, bazı olayları çıplak gözle de gözlemlemek mümkün. Karanlık yerlerde gece göğü daha keyifli bir seyir sunuyor. Fakat ışık kirliliğin olduğu bir şehirde bile bu olayların tadını çıkarmak mümkün.

HEYECAN VERİCİ BİR YIL OLACAK

2025​, meteor yağmurları ve Ay tutulmalarıyla amatör astronomi meraklıları için heyecan verici bir yıl olacak. Ay'ın dolunaylarını, Güneş ve Ay tutulmalarını, hatta çeşitli meteor yağmurlarını takip etmek isteyenler için bu yıl unutulmaz fırsatlar barındırıyor.

İşte 2025 yılı boyunca dikkat çekecek başlıca gökyüzü olayları:

DOLUNAY TARİHLERİ VE İSİMLERİ

Her dolunay, geleneksel olarak belirli bir isimle anılır. 2025 yılı boyunca, aşağıdaki tarihlerde bu etkileyici manzaraları izlemek mümkün olacak:

13 Ocak: Kurt Ayı

12 Şubat: Kar Ayı

14 Mart: Solucan Ayı

12 Nisan: Pembe Ay

12 Mayıs: Çiçek Ayı

11 Haziran: Çilek Ayı

10 Temmuz: Geyik Ayı

9 Ağustos: Mersin Balığı Ayı

7 Eylül: Mısır Ayı

6 Ekim: Hasat Ayı

5 Kasım: Kunduz Ayı

4 Aralık: Soğuk Ay

GÜNEŞ VE AY TUTULMALARI

2025’te iki kısmi Güneş tutulması ve iki tam Ay tutulması gerçekleşecek:

Kısmi Güneş tutulmaları:

29 Mart: Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde izlenebilecek.

21 Eylül: Avustralya, Antarktika ve Pasifik Okyanusu’ndaki adalarda görülebilecek.

Tam Ay tutulmaları:

13-14 Mart: Batı Avrupa, Asya, Avustralya, Batı Afrika, Kuzey ve Güney Amerika ile Antarktika’da izlenebilecek.

7-8 Eylül: Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Doğu Güney Amerika, Alaska ve Antarktika’da görülebilecek.

Tam Ay tutulmaları sırasında Ay, Dünya’nın gölgesine girerek "Kanlı Ay" olarak adlandırılan kızıl bir renge bürünecek.

METEOR YAĞMURLARI

2025 yılı, dolunayın parlamasının etkisinin daha az hissedileceği bir yıl olacak. Öne çıkan meteor yağmurları ve zirve tarihleri şöyle:

Quadrantid: 3 Ocak

Lyrid: 21-22 Nisan

Eta Aquariid: 3-4 Mayıs

Perseid: 12-13 Ağustos

Draconid: 8-9 Ekim

Geminid: 12-13 Aralık

Bu etkileyici gökyüzü olaylarını izlemek için teleskop ya da dürbün gibi ekipmanlarınızı hazırlayın ve takviminize not edin.

2025, astronomi meraklıları için eşsiz bir yıl olacak.