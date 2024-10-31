2025'e damga vuracak elektrikli SUV geliyor! İki otomobil devi güçlerini birleştirdi

31 Ekim 2024 16:56 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 16:57

Toyota ve Suzuki, 2025'te Hindistan'da üretime başlayacakları tamamen elektrikli bir SUV araba için güçlerini birleştirdi. Suzuki tarafından geliştirilecek olan model, Toyota logosuyla da satışa sunulacak ve global pazara hitap edecek. İşte yeni 2025 yılının en dikkat çekici modeli olması beklenen elektrikli otomobilin özellikleri.

Suzuki ve Toyota​, elektrikli araçlar konusunda iş birliği​ yapma kararı aldı. İki dev otomotiv markası, "paylaşımlı ürün gamı" anlaşmalarını genişletti ve yeni bir yüzde 100 elektrikli SUV​ otomobilini ortak markaları altında piyasaya süreceklerini duyurdu. Suzuki tarafından geliştirilecek yeni model, Toyota logosuyla da satılacak.

TOYOTA-SUZUKİ ORTAK ELEKTRİKLİ ARACI GELİYOR

2025 yılında Hindistan'daki Suzuki Motor Gujarat fabrikasında seri üretimine başlanacak olan elektrikli SUV, 2023'te tanıtılan Suzuki eVX konseptinden esinlenerek geliştirilecek. Ayrıca arabanın global pazarda da satışa sunulacağı öngörülüyor.

ARAÇ, 4 TEKERLEKTEN ÇEKİŞ SİSTEMİNE SAHİP OLACAK

Yeni elektrikli SUV modelin teknik detayları henüz tam olarak açıklanmasa da araç, tamamen elektrikli bir platform üzerine inşa edilecek. Yani içten yanmalı ya da hibrit seçenekler bulunmayacak. Buna ek olarak aracın Suzuki, Toyota ve Daihatsu mühendisleri tarafından ortaklaşa geliştirilen özel bir güç aktarma sistemine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

Markalardan yapılan açıklamada "Yeterli menzil, konforlu bir yaşam alanı ve dört tekerlekten çekiş sistemi" gibi kullanıcı odaklı özellikler sunulacağı duyuruldu. Özellikle aracın dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olması, beklentileri bir hayli yükseltiyor. Zira bu özellik, kullanıcılar için sağlam yol tutuşu sağlayacak ve bu sayede sürüş deneyimini yükseltecek.