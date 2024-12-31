2025'in yıldızı olacak! Xiaomi, SUV rekabetine katılıyor: İlk model kanlı canlı görüntülendi

31 Aralık 2024 15:00 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 15:02

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2025 yılında SUV segmentindeki ilk modeli YU7'yi karşımıza çıkaracak. Büyük coupe tarzındaki tasarımı, çapraz şekilli gündüz farları ve Satürn halkası şeklindeki LED stop lambalarıyla dikkat çeken YU7, geniş iç mekanıyla segmentinde iddialı bir giriş yapacak.

Çin​'in teknoloji devlerinden Xiaomi​, otomobil sektöründeki hızlı yükselişini 2025​ yılında da sürdürecek. Markanın SUV​ segmentindeki ilk modeli Xiaomi YU7, geçtiğimiz günlerde test sürüşünde kameralara yakalandı. Üstelik kamuflajsız olarak görüntülenen aracın çapraz şekilli gündüz farları ilk kez gün yüzüne çıktı.

Xiaomi, 2024 yılında otomobil sektörüne iddialı bir giriş yaparak Çin pazarında istediği başarıyı kısa sürede elde etti. İlk olarak SU7 ve SU7 Ultra modelleriyle satış rekorları kıran şirket, şimdi de gözünü 2025 yılına çevirdi. Üç yeni modelle sahneye çıkmaya hazırlanan üretici, bu serinin öncüsü olarak YU7'yi haziran ayında tanıtacak.

XİAOMİ, 'YU7' İLE SUV DÖNEMİNİ BAŞLATIYOR

aXiaomi YU7, markanın SUV segmentindeki giriş modeli olacak. Araca ön taraftan bakıldığında, ilk olarak çapraz şekilli gündüz farları göze çarparken, arka kısımda ise Satürn halkası şeklindeki LED stop lambaları yer alıyor. Bu tasarım detayıyla Xiaomi SU7'ye benzerlik taşıyor.

Aynı zamanda sızdırılan fotoğraflar, YU7'nin aydınlatma özelliklerini de gözler önüne serdi. Ön camın üzerinde ve bagaj kapısının her iki yanında konumlandırılmış üç farklı fren lambası kanlı canlı görüntülendi.

BÜYÜK COUPE TARZI TASARIM

Öte yandan "büyük coupe" tarzında tasarlanan YU7, 4999 mm uzunluğu, 1996 mm genişliği ve 1600 mm yüksekliği ile oldukça heybetli olduğunu vurguluyor. 3000 mm dingil mesafesi ise araca geniş bir iç mekan sağlıyor. Mevcut fastback modellerine kıyasla daha büyük ve geniş olan YU7, tasarımı ve boyutlarıyla SUV segmentindeki rekabeti kızıştıracak.

Bu arada Xiaomi YU7'nin lidar sensörlü bir versiyonun piyasaya sürüleceği söylentileri de mevcut ancak Xiaomi'nin ilk etapta yalnızca YU7'nin standart versiyonunu satışa sunması bekleniyor.