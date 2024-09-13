2025'te akıllı telefonlara 8 yeni emoji geliyor! Göz altı torbalı yüz sosyal medyada ilgi gördü

13 Eylül 2024 10:01 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 10:08

Unicode Standardı'nın 16.0 sürümü, akıllı telefonlara sekiz yeni emoji ekliyor. Bunlar arasında göz altı torbalı yüz ve Sark Adası'nın bayrağı gibi çeşitli karakterler bulunuyor. Bu yeni emojiler arasında özellikle "göz altı torbalı yüz" simgesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İletişim dünyasında büyük bir devrim olarak nitelendirilen emojiler, günlük mesajlaşma alışkanlıklarımızın vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Küçük sembollerle duygularımızı, düşüncelerimizi ve ifadelerimizi aktarmamızı sağlayan bu görsel dil, her geçen yıl genişlemeye devam ediyor.

Unicode Konsorsiyumu'nun son duyurusuyla birlikte, akıllı telefonların emoji koleksiyonuna sekiz yeni karakter daha katıldı. Unicode Standardı'nın 16.0 sürümünde yer alacak olan bu yeni emojiler, sosyal medyada şimdiden büyük bir ilgiyle karşılandı.

AKILLI TELEFONLARA GELECEK YENİ EMOJİLER

Unicode Standardı'nın 16.0 sürümü ile birlikte tanıtılan yeni emoji setinde oldukça çeşitli karakterler bulunuyor. Gözlerinin altında torbalar olan bir yüz, özellikle internet kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi, bu emojinin yoğun tempolu yaşam tarzlarının bir yansıması olduğunu esprili bir şekilde dile getirdi. Bir kullanıcı, sosyal medyada bu yeni emoji için "Temsil önemli. Teşekkürler Unicode ekibi" yorumunda bulundu.

Yeni sürümdeki diğer emojiler arasında bir parmak izi, bir sıçrama, bir kök sebze, yapraksız bir ağaç, bir arp, bir kürek ve İngiltere'ye bağlı Sark adasının bayrağı bulunuyor. Özellikle Sark bayrağı, Unicode Konsorsiyumu'nun 2022 yılında bayrak emojilerinin eklenmesini durdurma kararından sonra büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi.

Unicode Standardı'nın 16.0 sürümü kapsamındaki yeni emojiler önümüzdeki yıl tam olarak hayata geçecek olsa da kullanıcılar bu yeni emojileri kullanmak için mobil cihazlarında ve sosyal medya platformlarında yapılacak güncellemeleri beklemek zorunda kalacak.