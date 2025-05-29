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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

2025'te en çok satan akıllı telefon belli oldu: O model piyasayı silip süpürdü

2025 yılına hızlı bir giriş yapan akıllı telefon pazarında rekabet adeta zirveye tırmanmış durumda. Ancak yılın ilk çeyreği sona erdiğinde kazanan netti: Apple. Teknoloji devinin o modeli piyasayı adeta silip süpürdü.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 14:31

Akıllı telefon pazarı her yıl büyük rekabete sahne oluyor. Markalar, kullanıcıların ilgisini çekmek için tasarım, performans ve kamera gibi alanlarda çıtayı sürekli yükseltirken teknoloji devlerinin üst seviye modelleri, her yeni seride daha iddialı özelliklerle donatılıyor.

2025 yılına girilirken, gözler yine Apple ve Samsung gibi firmaların yeni modellerine çevrilmişti. Yılın ilk çeyreği sona erdiğinde, pazarın lideri net bir şekilde ortaya çıktı. İşte detaylar...

2025'te en çok satan akıllı telefon belli oldu: O model piyasayı silip süpürdü

IPHONE 16 LİDER

Counterpoint Research'ün yayınladığı küresel satış sıralamasına göre iPhone 16, yılın ilk 3 ayında dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefonu oldu.

Üst sıralarda Apple'ın hakimiyeti göze çarpıyor. iPhone 16'nın ardından Pro Max ve Pro versiyonları gelirken, önceki yılın başarılı modeli iPhone 15 de dördüncü sırada yer aldı. Orta segmentteki Galaxy A16 5G modeli ise Samsung'u ilk beşte temsil eden tek cihaz oldu.

Geçtiğimiz yılın lideri iPhone 15 Pro Max olmuştu.

Apple, performans ve özellik seti açısından standart akıllı telefonları ile Pro serisi arasındaki uçurumu daralttı. iPhone 16, neredeyse iPhone 16 Pro Max'teki "A18 Pro" kadar hızlı bir A18 çipe sahip ve aynı zamanda aynı Action düğmesine ve Kamera Kontrol düğmesine sahip.

2025'te en çok satan akıllı telefon belli oldu: O model piyasayı silip süpürdü

APPLE, 5 MODELLE İLK 10'A GİRDİ

2025'in ilk çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefondan beşini Apple aldı. Dört model listeye üst sıralardan girerken, iPhone 16 Plus 10'uncu sıradan kendine yer buldu. Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonu Samsung'un Galaxy S25 Ultra modeli yedinci sırada konumlandı. Geriye kalan cihazlar ise düşük fiyatlı ürünlerden oluştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Apple kaç modeliyle ilk 10'a girdi?
Apple, 2025'in ilk çeyreğinde satış listesinde tam 5 modeliyle yer aldı. iPhone 16, Pro, Pro Max, 15 ve 16 Plus modelleri ilk 10’a girmeyi başardı.
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#Teknoloji
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