2026’da akıllı telefon pazarında satışlar sert düşecek

Küresel akıllı telefon pazarı zorlu bir döneme giriyor. International Data Corporation (IDC) tarafından yayımlanan son rapor, 2026 yılı için epey karamsar bir tablo çiziyor. Buna göre akıllı telefon sevkiyatları %12,9 düşerek 1,12 milyar adede gerileyebilir. Bu, son on yılın en düşük seviyelerinden biri demek. Açıkçası sektör için sıradan bir daralma değil, ciddi bir kırılma.

TAHMİNLER KISA SÜREDE TERSİNE DÖNDÜ

Üç ay önce yapılan öngörüler çok daha ılımlıydı. IDC, 2026 için yalnızca %0,9’luk sınırlı bir düşüş bekliyordu. Counterpoint Research de Aralık ayında tahminini güncelleyerek %2,1’lik bir gerileme öngörmüştü. Ancak son veriler, işlerin düşünüldüğünden hızlı kötüleştiğini gösteriyor. Analistlere göre krizin boyutu, beklentilerin ötesine geçmiş durumda.

KRİZİN KAYNAĞI: BELLEK TARAFINDA “TSUNAMİ”

IDC Dünya Çapında İstemci Cihazları Başkan Yardımcısı Francisco Jeronimo, yaşanan tabloyu çarpıcı bir ifadeyle özetliyor: “Karşı karşıya olduğumuz durum geçici bir sıkışıklık değil; bellek tedarik zincirinden kaynaklanan tsunami benzeri bir şok.”

Sorunun merkezinde ise artan bellek çipi fiyatları var. Özellikle DRAM çipleri, yüksek performans gerektiren uygulamalar için kritik önemde. Ancak üreticiler, daha yüksek kâr marjı sunan veri merkezi bileşenlerine öncelik veriyor. Bunun nedeni net: Meta, Google ve Microsoft gibi teknoloji devleri yapay zekâ veri merkezlerini hızla büyütüyor. AI yatırımları arttıkça bellek talebi patladı. Doğal olarak tüketici elektroniğine ayrılan pay daraldı.

EN ÇOK DÜŞÜK FİYATLI TELEFONLAR ETKİLENECEK

Artan bileşen maliyetleri özellikle uygun fiyatlı Android üreticilerini zorluyor. Maliyet baskısı, bu segmentteki firmaların ya fiyat artırmasına ya da pazardan çekilmesine yol açabilir.IDC’ye göre bu yıl akıllı telefonların ortalama satış fiyatı %14 artarak 523 dolara çıkabilir. Bu rakam, şimdiye kadarki en yüksek seviye.

Yani tüketici tarafında da tablo pek parlak değil. Daha pahalı cihazlar, daha sınırlı seçenekler… Özellikle 100 doların altındaki segment için alarm zilleri çalıyor. Nabila Popal’a göre yaklaşık 171 milyon cihazlık bu pazar, bellek fiyatları 2027 ortasında dengelense bile ekonomik olarak sürdürülebilir olmaktan çıkabilir.

APPLE VE SAMSUNG AVANTAJ SAĞLAYABİLİR

Pazarın üst segmentinde güçlü konuma sahip olan Apple ve Samsung için ise tablo farklı olabilir. Rapora göre iki dev şirket, bu süreçte pazar paylarını artırma şansı yakalayabilir. Daha küçük üreticilerin zorlanması, üst segment oyuncularına alan açabilir. Özellikle premium modellere yönelimin artması bekleniyor. Üreticiler de kâr marjlarını korumak için bu segmente ağırlık verebilir.