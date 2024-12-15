2027 BMW 3 Serisi tasarımı sızdırıldı: 5 Serisi'ne benzerliği dikkat çekti

15 Aralık 2024 15:41 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 15:49

BMW, en ikonik modellerinden biri olan 3 Serisi'ni tamamen yenilenmiş bir tasarımla tanıtmaya hazırlanıyor. Neue Klasse tasarım dilini benimseyecek olan bu model, daha önce kamuflajlı prototip olarak görüntülenmiş ve ardından çeşitli konsept tasarımlar paylaşılmıştı.

BMW​'nin tamamen yeni 3 Serisi'nin tanıtımı çok yakında ve geçtiğimiz ay kamuflajlı bir prototip görüntülendikten sonra, yeni sedanın nasıl görünebileceğini çözmeye çalışan bir dizi taslak internet ortamında paylaşıldı. Bu görüntüler doğruysa, araç 5 Serisi'ne benzer bir siluete sahip olacak ancak ön tasarımda yeni bir dokunuş sunacak.

2027 BMW 3 SERİSİ NASIL GÖRÜNÜYOR?

Geliştirilmekte olan tamamen elektrikli i3 sedan gibi, yeni 3 Serisi de son zamanlarda tanıtılan sedan ve SUV konseptleriyle ön gösterimi yapılan Neue Klasse tasarım ipuçlarını benimseyecek. BMW, prototiplerinde yeni tasarımın önemli unsurlarını gizlemek için iyi bir iş çıkarmış, ancak Kelsonik adlı dijital sanatçının hazırladığı bu taslaklarda, lüks kompakt sedan; açılı LED farlar ve geniş böbrek ızgaralarla öne çıkıyor. Bu tasarım öğeleri üretim modelinde yer alabilir de yer almayabilir de.

Ön yüzün ötesine bakıldığında, yeni 3 Serisi'nin gövde tasarımı 5 Serisi'ne benzer çizgilerle kapsamlı bir şekilde revize edilecek. Önemli değişiklikler arasında yeni kapı kolları, elden geçirilmiş kapı panelleri ve arka çeyrek panellerde biraz daha ince hatlar yer alacak. Arka tasarım ise mevcut modele göre biraz daha yüksek konumlanabilir ve muhtemelen büyük kardeşi 5 Serisi'nden ilham alan yeni stop lambalarını içerecek.

BMW, yeni nesil 3 Serisi'ni tamamen elektrikli i3 sedan ile birlikte satışa sunacak olsa da, bu iki modelin aynı altyapıyı kullanması beklenmiyor. Elektrikli i3, yeni geliştirilen Neue Klasse platformu üzerine inşa edilecekken, içten yanmalı motora sahip 3 Serisi, güncellenmiş bir versiyonuyla tanıdık CLAR platformunda kalacak.

BMW'nin, her ikisi de turboşarjlı ve gelişmiş güç ve verimlilik için hafif hibrit teknolojisiyle donatılmış 2.0 litrelik dört silindirli ve 3.0 litrelik sıralı altı dahil olmak üzere tanıdık benzinli motor yelpazesini sunmaya devam etmesi bekleniyor. Dizel motor seçenekleri de, özellikle Avrupa gibi belirli pazarlarda sunulmaya devam edecek.