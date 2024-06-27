2030'da kullanılamaz hale gelecek Uluslararası Uzay İstasyonu'nun akıbeti belli oldu

27 Haziran 2024 10:24 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:25

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) birkaç yıl içinde çalışma ömrü sona erdiğinde uzun süredir bulunduğu Dünya yörüngesinden çıkaracak aracı inşa etmesi için SpaceX ile 843 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

ABC News'in haberine göre, Elon Musk tarafından kontrol edilen özel bir şirket olan SpaceX, uzay istasyonunu yörüngeden çıkaracak aracı inşa edecek. Ancak NASA nihai görevi denetlemeye devam edecek.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU İÇİN SON TARİH 2030

1998'de fırlatılan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2030 yılına kadar yörüngeden çıkarılması gerektiği tahmin ediliyor. İstasyon ABD, Avrupa, Japonya, Kanada ve Rusya'dan uzay ajansları tarafından işletiliyor.

2028'de istasyondan elini eteğini çekmeyi planlayan Rusya dışında, ilgili tüm ülkeler UUİ'yi 2030 yılına kadar işletmeyi taahhüt etti. Astronotlardan oluşan ekipler 2000 yılından bu yana uzay istasyonunda görev yapıyor.

NASA'nın uzay operasyonları görev direktörlüğü yönetici yardımcısı Ken Bowersox, "Yörünge laboratuvarı, herkesin yararı için uzayda bilim, keşif ve ortaklıklar için bir plan olmaya devam ediyor" dedi.