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230 bin liralık iPhone Duo satışa çıkmadan tükendi! Mağazalarda stok sorunu yaşanıyor

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:42
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1
230 bin liralık iPhone Duo satışa çıkmadan tükendi! Mağazalarda stok sorunu yaşanıyor

Apple'ın 230 bin TL başlangıç fiyatlı iPhone Duo modelinde yaşanan tedarik sıkıntısı nedeniyle lansman günü mağazalardan ön siparişsiz cihaz satın almak isteyen müşterilerin stok bulamayabileceği konusunda uyarılıyor.

2
230 bin liralık iPhone Duo satışa çıkmadan tükendi! Mağazalarda stok sorunu yaşanıyor

Çalışanlara, ön sipariş vermeyen müşterilerin mağazalara gelerek "cihaz satın almayı beklemelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlanabileceğini" belirtmeleri söylendi. Apple'ın online mağazası da müşterileri, mağazadan teslimat için stok durumunu 24 Ekim Cumartesi günü yeniden kontrol etmeye yönlendiriyor.

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230 bin liralık iPhone Duo satışa çıkmadan tükendi! Mağazalarda stok sorunu yaşanıyor

Ön siparişlerin açıldığı sırada mağazadan teslimat rezervasyonları kısa süreliğine kullanıma sunulmuş, ancak seçenek daha sonra devre dışı bırakılmıştı. Apple Online mağazadaki 24 Ekim tarihi ise o gün mutlaka stok bulunacağı anlamına gelmiyor.

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230 bin liralık iPhone Duo satışa çıkmadan tükendi! Mağazalarda stok sorunu yaşanıyor

Çalışanlara iletilen uyarının ne ölçüde kesin olduğu ve dünya genelindeki Apple mağazalarında uygulanıp uygulanmayacağı da henüz bilinmiyor.

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230 bin liralık iPhone Duo satışa çıkmadan tükendi! Mağazalarda stok sorunu yaşanıyor

iPhone Duo'nun sınırlı stokla piyasaya çıkabileceğine ilişkin işaretler, Apple'ın cihazı duyurmasından önce ortaya çıkmıştı. Nikkei Asia, eylül ayının başında yayınladığı haberde, ağustos ayının sonlarında günlük üretimin yalnızca birkaç yüz cihaz seviyesinde kaldığını bildirmişti.

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230 bin liralık iPhone Duo satışa çıkmadan tükendi! Mağazalarda stok sorunu yaşanıyor

Bloomberg'den Mark Gurman, bu ayın başlarında Apple'ın üretim kısıtlamaları nedeniyle satışların başlangıcını kasım ayına ertelemeyi değerlendirdiğini aktarmıştı. Şirket, daha sonra 23 Ekim'de satışlara başlamak için yeterli stok oluşturdu. Ancak cihazın arzının oldukça sınırlı kaldığı belirtildi.

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230 bin liralık iPhone Duo satışa çıkmadan tükendi! Mağazalarda stok sorunu yaşanıyor

Ön siparişlerin bu hafta açılmasıyla birlikte tedarik sorununun boyutu daha belirgin hale geldi. İlk 30 dakika içinde Apple'ın Online mağazasında tahmini kargoya verilme tarihi ocak ayı olarak gösterilmeye başlandı.

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230 bin liralık iPhone Duo satışa çıkmadan tükendi! Mağazalarda stok sorunu yaşanıyor

Apple, yaşanan yoğun talebin ardından Financial Times'a yaptığı açıklamada, talebi "olağanüstü" olarak nitelendirdi ve cihazları müşterilere en kısa sürede ulaştırmak için çalıştığını bildirdi.

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