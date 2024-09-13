25 yıl sonra büyük keşif! NASA, Jüpiter'deki yanardağı canlı yakaladı

13 Eylül 2024 09:17 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 09:19

NASA'nın Juno uzay aracı, Jüpiter'in uydusu Io'da yeni bir yanardağ patlamasını tespit ederek 180 kilometrelik bir lav alanını görüntüledi. Bu keşif, 25 yıl sonra Io'nun volkanik yapısını yakından inceleyen ilk görüntüler olarak bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Juno uzay aracı, Jüpiter'in uydularından biri olan Io'yu mercek altına alarak yıllardır süregelen araştırmalarına bir yenisini daha ekledi. Jüpiter'in dört büyük uydusundan biri olan Io, sıradan bir gök cismi olmanın çok ötesinde, Güneş Sistemi'ndeki en volkanik cisim olarak biliniyor. Bu uydu, yüzeyinde sayısız volkan barındırıyor ve bu volkanlar sürekli olarak devasa lav püskürmeleriyle dikkat çekiyor.

JÜPİTER IO UYDUSU NEDEN BU KADAR HAREKETLİ?

Io'nun yüzeyinin bu kadar hareketli olmasının başlıca nedeni, devasa kütleye sahip Jüpiter'in güçlü çekim kuvvetlerinin uyduda oluşturduğu gelgit etkisi. Uzmanlara göre bu kuvvetler, Io'nun iç yapısında aşırı bir ısınmaya neden olarak volkanik aktivitelerin kaynağını oluşturuyor.

NASA'NIN JUNO ARACI, IO'DA YANARDAĞ KEŞFETTİ

Son birkaç yıldır Juno, Io'nun bu olağanüstü volkanik yapısını daha yakından incelemek üzere detaylı uçuşlar gerçekleştiriyor. Bu uçuşlar sırasında elde edilen son veriler, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. 25 yıl sonra ilk kez elde edilen yakın görüntüler, Io'nun güney ekvator bölgesinde yeni bir yanardağın patladığını ortaya koydu. Yanardağ, geniş bir lav akıntısı ve volkanik birikintilerle yaklaşık 180 kilometrelik bir alanı kaplıyor.

Aynı bölgeyi 1997 yılında NASA'nın Galileo uzay aracı da incelemişti. Juno'nun çektiği görüntülerin, Io'nun yüzeyinin zamanla nasıl yeniden şekillendiği ve volkanizmanın uydunun ince atmosferini nasıl etkilediği gibi soruların cevaplanmasına katkı sağlayabileceğine inanılıyor.