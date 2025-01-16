25 yıllık hayalini gerçekleştirdi: Ay'a bakın ne götürdüler! "Eşi benzeri yok"

16 Ocak 2025 12:13 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 12:13

İsveçli sanatçı Mikael Genberg'in "Moonhouse" adlı minyatür kırmızı evi, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle Ay'a gönderilmek üzere fırlatıldı. Ev, yaklaşık 4 ay sonra Ay yüzeyine yerleştirilecek ve binlerce yıl boyunca orada kalması planlanıyor.

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İsveçli sanatçı Mikael Genberg, 25 yıllık hayalini gerçekleştirdi: Yaptığı Moonhouse (Ay Evi) adı verilen ve küçük bir el boyutunda olan kırmızı bir minyatür ev​, Japon "ispace" şirketi tarafından işletilen Resilience aracı ile Ay​'ın yüzeyine yerleştirilmek üzere fırlatıldı. Fırlatma işlemi, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle çarşamba günü yerel saatle 01.11'de gerçekleştirildi.

"BU BİR SANAT"

Genberg, Facebook'ta yayınladığı bir videoda, "Ay'ın yüzeyine beyaz köşeli kırmızı bir ev koymak çılgınca, hatta belki aptalca gelebilir. Ama aynı zamanda aklımda gerçekten şiirsel bir düşünceydi. Ve şimdi bu gerçekleşiyor. Amaç ne? Bu bir sanat" ifadelerini kullandı.

Florida'dan yapılan fırlatmayı yerinde izleyen Genberg, Associated Press'e verdiği demeçte, sonunda evinin uzaya fırlatıldığını gördüğü için çok heyecanlı olduğunu söyledi. "Bu gezegende küçük bir şey, ama Ay'da büyük olacak. Uzayda böyle bir şey yok" dedi. Uzunluğu 12 cm, genişliği 8 cm ve yüksekliği 10 cm olan ev, alüminyumdan yapıldı ve uzay sertifikalı özel bir boya ile kaplandı.

MOONHOUSE, 4 AY SONRA AY'A ULAŞACAK

İspace Europe CEO'su Julien-Alexandre Lamamy de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sanat eserinin vizyonu bizimkiyle birleşiyor; gezegenimizi ve geleceğimizi genişletmek ve insan yaşamının alanını uzaya doğru genişletmek" diye konuştu.

Resilie aracı, yaklaşık 4 ay sonra Ay yüzeyine iniş yapacak. Ardından keşif aracı, Genberg'e göre binlerce hatta milyonlarca yıl boyunca orada duracak olan evi belirlenen noktaya yerleştirecek ve fotoğrafını çekip Dünya'daki ekibe gönderecek.