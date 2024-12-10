30 yıllık sorunu çözecek! Elon Musk, Google'ın yeni kuantum çipine hayran kaldı

10 Aralık 2024 09:08 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 09:13

Google’ın yeni kuantum çipi Willow, 30 yıllık bir teknoloji sorununu çözdü. Elon Musk’ı bile hayran bırakan bu çip, 10 septilyon yıl sürecek bir işlemi 5 dakikada tamamlayarak bilim ve teknoloji dünyasında devrim yaratmayı vaat ediyor.

Google​, yeni kuantum çipi Willow ile teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Dünyanın en zengin adamı Elon Musk​ da bu gelişmeye kayıtsız kalmadı. Musk, çipin tanıtımını duyurulmasının ardından "Vay be!" diyerek Google CEO’su Sundar Pichai​ ile bu konuda sohbet etti.

Google'ın Kuantum AI alanında öncüsü Hartmut Neven, Willow çipinin, "toplum için faydalı uygulamalar geliştirilmesine ve bilimsel keşiflerin hızlandırılmasına katkı sağlayacak" bir kuantum bilgisayarının temelini attığını belirtti. Neven'e göre, bu teknoloji toplumsal sorunlara çözüm ararken insanlık için devrimsel bir adım olabilir.

WİLLOW ÇİPİ NEDEN ÖZEL?

Peki, Willow çipini bu kadar özel yapan nedir? Google'a göre, kuantum çipleri, normal bilgisayarların yıllarca sürecek işlemleri çok kısa sürelerde tamamlayabiliyor. Çip, hata yapma oranı düşük olan, çok daha verimli hesaplamalar yapabilen bir yapıya sahip. Aslında, Willow'un farkı burada ortaya çıkıyor: Diğer bilgisayarlar hata yapabilirken, Willow daha fazla işlem yaptıkça daha akıllı hale geliyor.

Kuantum bilgisayarlarında en büyük zorluklardan biri olan hata düzeltme problemi, yaklaşık 30 yıldır çözülmeye çalışılıyordu. Neven, Willow'un bu hataları "üstel" bir şekilde düzelterek, işlemciyi her büyüdüğünde daha da istikrarlı hale getirdiğini iddia ediyor.

Willow, gerçek zamanlı olarak hatalarını düzeltebiliyor. Google’ın açıklamalarına göre, bu teknoloji hataları hızla silen bir silgiyi andırıyor. Böylece bilgisayarlar, işlemlerini mükemmel şekilde yapabiliyor. Neven, Willow’u "bugüne kadar yapılmış en ikna edici ölçeklenebilir kuantum işlemci prototipi" olarak tanımlıyor.

WİLLOW'UN BAŞARISI: 10 SEPTİLYON YIL SÜRECEK İŞLEM 5 DAKİKADA ÇÖZÜLDÜ

Neven'e göre, Willow'un en büyük başarılarından biri, 10 septilyon yıl sürecek bir matematiksel problemi sadece 5 dakikada çözmesi. İlk bakışta basit gibi görünse de, bu Google’ın açıklamasına göre, normal bilgisayarlar için neredeyse imkansız bir görev.

Google, Willow’un bu tür işlevselliği sayesinde, yeni ilaçlar keşfetme, sonraki nesil bataryaları tasarlama ve enerji tasarrufu sağlama gibi alanlarda insanlığa büyük katkı sağlayabileceğini öngörüyor.

GOOGLE, WİLLOW’U AÇIK KAYNAK YAPACAK

Birçok teknoloji şirketi, kuantum bilgisayarları ile ilgili büyük iddialarda bulunsa da, Google, Musk ve diğer teknoloji liderleri Willow hakkında oldukça heyecanlı. Google, bu gelişmeleri sadece şirket içinde değil, açık kaynak yazılımları ve Coursera üzerinden yayınlayacağı yeni bir kurs ile tüm geliştiricilerin ve mühendislerin kullanımına sunmayı planlıyor.