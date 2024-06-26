328 beygirlik 2025 Volkswagen Golf R tanıtıldı

26 Haziran 2024 17:28 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:28

Volkswagen, tasarım açısından oldukça tanıdık olan 2025 model Golf R ve Golf R Variant (station wagon versiyonu) modellerini piyasaya sundu.

Şirketin güncel aydınlatma sistemleri ve dörtlü egzoz düzeni (Akrapovič titanyum egzoz opsiyonel) bu yeni modellerde öne çıkıyor. İç mekanda ise 12,9 inçlik ekran ve 10,2 inçlik dijital gösterge paneli dikkat çekiyor.

2025 VOLKSWAGEN GOLF R ÖZELLİKLERİ

"Golf R Black Edition" sürümlerinde siyah renk temasını vurgulayan detaylar ve fren soğutma performansını artıran 8 kg'lık 19 inç jantlar sunuluyor.

2025 Golf R'deki 2.0 litrelik dört silindirli motor, 328 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor. Bu güç, yedi ileri çift kavramalı şanzıman ve 4MOTION sistemi ile dört tekerleğe birden aktarılıyor. Araç, 0'dan 100 km/s hıza sadece 4,6 saniyede ulaşabiliyor ve "Performance" paketi ile maksimum hızı 270 km/s'ye çıkabiliyor.

Donanım Haber'in aktardığına göre, iyileştirilen klima kontrolleri, sportif direksiyon simidi üzerinde optimize edilen düğmeler, yeni sesli asistan ve ChatGPT entegrasyonu, makyajlı Golf R'nin iç mekanındaki diğer yenilikler arasında.

Yenilenen modelin iç mekanındaki güncellemeler arasında yeni 12.9 inçlik dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Bu ekran, daha büyük olmanın yanı sıra yeni bir menü yapısına ve iyileştirilmiş grafiklere sahip. Sürücünün önünde ise geliştirilmiş 10.2 inç dijital gösterge ekranı bulunuyor. Bu ekran, Performans paketine sahip olan modellerde G-metre ve GPS tur zamanlayıcı fonksiyonlarına da sahip.