333 beygirlik 2024 makyajlı Cupra Leon görücüye çıktı!

30 Nisan 2024 10:21 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:21

Volkswagen Grubu'nun otomobil markası Cupra (eski adıyla Seat), 2024 Cupra modelini gözler önüne serdi. Hatchback ve station wagon (Sportstourer) olmak üzere iki gövde tipinde de önemli yenilikler barındıran araç, temmuz ayından itibaren Avrupa'da satışa sunulacak.

Yeni Leon Cupra, tam olarak 333 beygir güç üretebilen 2.0 TSI'ya sahip. Performans sürüşlerinde otomobil gücünün arka ve an akslara dağıtılmasını sağlayan "Torque Splitter" (Tork Ayırıcı) teknolojisini de destekliyor.

Hava girişi ve ön panjuru yeniden tasarlanan model, üçgen desenli Matrix LED farları bünyesinde barındırıyor. Bunu ilk kez Tavascan modelinde görmüştük. Aracın arka tarafında LED stop lambaları yer alırken, artık ışıklandırılmış olan Cupra logosu da LED şeridin bir parçası.

12,9 İNÇ MULTİMEDYA EKRANI

Cupra, Alman ses ürünleri üreticisi Sennheiser ile iş birliği kapsamında Cupra'ya 12 hoparlörlü 425W ses sistemi yerleştirdi. Bilgi-eğlence sisteminde ise 12,9 inç büyüklüğündeki ekrana, arka aydınlatmalara sahip dokunmatik klima ve ses kontrolleri eşlik ediyor.

Cupra Leon ve Leon Sportstourer, sırasıyla 4.400 mm/4.660 mm uzunluk, 1.800 mm genişlik, 1.440 mm/1.460 mm ve 2.680 mm aks açıklığına sahipler. Bagaj hacimleriyse Leon'da 380 litre, Sportstourer'de 620 litre olarak karşımızda duruyor. Koltuklar yatırıldığında 1300/1600 litre oluyor.

2024 CUPRA LEON MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Cupra Leon birkaç seçeneğe sahip: 150 beygirlik 6 ileri manuel şanzımanlı 1.5 TSI, 204 beygirlik otomatik ve 4 tekerden çekişli 2.0 TSI, 265 beygirlik otomatik ve önden çekişli 2.0 TSI ve 333 beygirlik Torque Splitter özellikli 2.0 TSI ünite seçenekleri bulunuyor.

Bunların yanında 1.5 TSI ünite üzerine inşa edilmiş 150 beygirlik hafif hibrit ve yine 150 beygirlik 2.0 TDI üzerine inşa edilmiş plug-in hibrit modeller de olacak.

Cupra Leon, Avrupa'da temmuz ayından itibaren satışa sunulacak. Türkiye'ye ne zaman geleceği ise şu an için belli değil.