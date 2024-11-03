3D yazıcıların geldiği son nokta şaşırttı! Ev, kalp, saat derken şimdi de nükleer reaktör üretildi

03 Kasım 2024 17:05 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 17:16

3D yazıcılar ile bugüne kadar ev, kalp, saat, insansız hava aracı başta olmak üzere birçok ürün geliştirilmişti. ABD'deki Princeton Plazma Fiziği Laboratuvarı, 3D yazıcı ve hazır parçalarla mutfak masası boyutunda, düşük maliyetli bir füzyon reaktörü geliştirdi.

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ABD'deki Princeton Plazma Fiziği Laboratuvarı (PPPL), 3D yazıcı kullanarak ve piyasadan satın aldıkları hazır parçalarla bir füzyon reaktörü geliştirdi. Reaktörün boyutu o kadar küçük ki, bir mutfak masasının üzerine sığabiliyor. Bu kadar küçük olmasına karşın işlevi ise çok büyük.

3D YAZICI İLE BU SEFER NÜKLEER REAKTÖR GELİŞTİRİLDİ

Reaktör oldukça basit bir düzeneğe sahip. Mıknatıslarla çevrili cam bir tüp, plazmayı manyetik alan içinde hapsederek yüzeye temas etmesini önlüyor. Plazmanın oluşturduğu yoğun ısıya rağmen sistem çalışmaya devam edebiliyor. İçindeki vakumlu ortamda elektronlardan arındırılmış atomlar çarpışarak çekirdek kaynaşması gerçekleştiriyor ve böylece büyük miktarda enerji​ açığa çıkıyor.

"Peki 3D yazıcıyla reaktör geliştirmenin faydası ne?" diye düşünüyorsanız; maliyet. Zira yeni bir reaktör geliştirmeyi zorlayan en önemli etkenlerden biri, yüksek maliyetler ve uzun inşaat süreçleri oluyor. Örneğin Almanya'da inşa edilen bir reaktör 1,1 milyar dolarlık devasa bir yatırımla yaklaşık 20 yılda tamamlanmıştı.

Princeton'un ürettiği küçük ama güçlü reaktörse yalnızca 640 bin dolara mal oldu ve 1 yıldan kısa bir sürede inşa edildi.

BİR KAZA OLURSA...

Nükleer reaktörler her ne kadar enerjiye ulaşma konusunda fayda sağlasa da en küçük bir kazada insanlığa ne kadar zarar verdiği de aşikar. Ukrayna Çernobil faciası bunun en bariz örneği. Güvenlik şartları sağlandığında ise bu teknolojinin temiz enerji alternatifi olarak dünyaya önemli katkılar sunacağı üzerinde duruluyor.

PPPL'nin geliştirdiği gibi mini reaktörler, özellikle bilim dünyasına çok katkı sağlayacak. Zira uzayda devasa reaktörler inşa etmek mümkün olmayacağı için, Mars ve derin uzay görevlerinde gerekli olan enerji ihtiyacını karşılamak üzere mini reaktörler kullanılabileceği öngörülüyor.