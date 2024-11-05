40 tane üretilecek Porsche Taycan Turbo K-Edition tanıtıldı! İç mekandaki döşemeleri dikkat çekti

05 Kasım 2024 15:47 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:47

Lüks otomobil üreticisi Porsche, sadece 40 adet ürettiği Taycan Turbo K-Edition modelini duyurdu. Güney Kore kültürüne özgü tasarım detaylarıyla dikkat çeken sınırlı üretim modelin özellikle iç mekandaki döşemeleri, kullanıcılar arasında büyük ilgi gördü.

Porsche​, Güney Kore​ pazarındaki 10. yılını kutlamak için sınırlı sayıda ürettiği Taycan Turbo K-Edition modelini tanıttı. Sonderwunsch programı kapsamında geliştirilen özel model, Porsche'nin performans ve lüks odaklı elektrikli aracı Taycan'ı bir adım ileri taşıyarak Kore'ye özgü detaylarla bezeli bir tasarımla tüketicileri baş başa bırakıyor.

PORSCHE TAYCAN TURBO K-EDİTİON TASARIMI

Sadece 40 adet üretilecek olan Taycan Turbo K-Edition, beş farklı özel renk seçeneği ile geliyor: Yakut Kırmızısı, Ipanema Mavisi, Alex Grisi, Fındık Metalik ve Meşe Yeşili.

Taycan Turbo K-Edition'ın arka kanadı, Kore şehir silüetini andıran bir tasarıma ev sahipliği yaparken, Kore kraliyet mühürlerinden ilham alınarak oluşturulan ve Korece "Taycan" yazan özel logo, sürücü tarafındaki şarj portuna el ile boyanmış ve koltuk başlıklarına kabartmalı olarak işlenmiş.

Standart olarak sunulan 21 inçlik Mission-E tarzı jantlar, Turbonite renkli çerçeveler ve Satin Black (Saten Siyah) göbeklerle tamamlanmış.

İç mekana baktığımızda araç, Yakut Kırmızısı, Ipanema Mavisi ve Alex Grisi renklerinde siyah bazalt kabine sahipken, Fındık Metalik ve Meşe Yeşili modeller trüf kahvesi deri döşemeyle geliyor. Çok renkli koltuk detayları ve Atacama Beji emniyet kemerleri, Taycan Turbo K-Edition'ın iç mekanını daha da özgün hale getiriyor.

Özel dokunuşlar, kapılarda, orta konsolda ve gösterge panelinde kontrast oluşturan çapraz dikişlerle devam ediyor. Porsche Exclusive Manufaktur logosu, saklama bölmesi kapağına kabartmalı olarak işlenmiş ve yeni siyah zeminli dekoratif dikişli paspaslar standart olarak sunuluyor.