50 bin TL'lik PlayStation 5 Pro parçalara ayrıldı: Kapak altındaki sır açığa çıktı

17 Kasım 2024 15:24 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 15:27

Teknoloji devi Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 Pro, iFixit ekibi tarafından parçalara ayrıldı. Sürpriz olmadığı üzere PS5 ile PS5 Pro arasında büyük bir donanımsal fark yok. Ancak "Pro" modelin ana konsol kapağının altında, önceki modelde yer almayan bir parça bulunuyor.

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Sony​'nin 7 Kasım'da dünya genelinde piyasaya sürdüğü PlayStation 5​ Pro​, iFixit tarafından parçalarına ayrıldı ve önemli tasarım detayları ortaya çıktı. Her ne kadar iFixit, oyun konsollarının ne kadar kolay tamir edilebilir olduğunu puanlamıyor olsa da yeni modelin tamir kolaylığı açısından PS5'e göre önemli bir avantajı ortaya çıktı.

CMOS PİLİNE DAHA KOLAY ERİŞİLEBİLİYOR

Gerek oyun konsolu olsun, gerek akıllı telefon veya bilgisayar parçası olsun, kullanıcılar kullandıkları bir teknolojik ürün bozulduğunda servisin yolunu tutarlar. Kendi başınıza tamir etme şansınız olsa da eğer cihazın parçalarına kolay erişemiyorsanız, tabiri caizse eliniz kolunuz bağlı kalabilir.

PlayStation 5 Pro, 50 bin TL'lik fiyatı ile eleştirilse de en azından tamir konusunda kullanıcılarını üzmemek için elinden geleni yapmış. Zira konsolun tarih ve saat gibi temel ayarlarını korumasını sağlayan önemli bir bileşen olan CMOS pili, standart PS5 ve PS5 Slim modellerinin aksine ana konsol kapağının hemen altında yer alıyor ve yalnızca bir vida ile sabitlenmiş ayrı bir plakayla korunuyor.

Sony, pilin hasar görebileceği veya bozulabileceği ihtimalini düşünerek kullanıcıların kolayca değiştirebileceği bir şekilde tasarlamış. Ayrıca tek kolaylık bu da değil. Ola ki fanları temizlemek istediniz; herhangi bir alete ihtiyaç duymadan bu parçaya ulaşabiliyorsunuz.

PLAYSTATİON 5 PRO (PS5 PRO) TÜRKİYE FİYATI

PlayStation 5 Pro, online alışveriş platformlarında satışa sunulmuş durumda. Türkiye fiyatı disksiz sürüm için 49 bin 999 TL olarak belirlendi. Diskli bir sürümü ise bulunmadığından, bu aparatı ayrıca satın almanız gerekiyor.

Öte yandan merak edenler için PS5 Pro teknik özellikleri şu şekilde: