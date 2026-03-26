54 yıl sonra bir ilk: İnsanlı Ay görevi için geri sayım başladı

Yarım yüzyılı aşkın bir aradan sonra ABD, insanlı Ay görevlerinde yeni ve oldukça kritik bir dönemece girmiş durumda. NASA’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Artemis II görevi için geri sayım yeniden başlatıldı. Planlara göre roket, en erken 1 Nisan’da Florida’dan fırlatılacak.

Artemis II, insanlığı yeniden Ay yörüngesine taşıyacak ilk görev olması açısından büyük önem taşıyor. NASA için de bu görev, gelecekte Ay’a kalıcı dönüşün kapısını aralayacak bir test niteliğinde.