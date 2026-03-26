5G aktivasyon işlemleri nasıl yapılır? Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 5G açma yöntemleri

Mart 26, 2026 15:16
4.5G'ye (LTE) kıyasla katbekat yüksek internet hızları ve milisaniyelerle ölçülen düşük gecikme süreleri (ping) gibi avantajlar sunan 5G hizmeti 1 Nisan'da ülkemizde aktif edilecek.

Ancak 5G'yi kullanabilmeniz için, operatörünüzün size bu özelliği sunması haricinde sahip olmanız gereken önemli kriterler bulunuyor. Peki 5G nasıl açılır? Turkcell, Türk Telekom, Vodafone için adım adım ayar rehberini hazırladık.

TELEFONUNUZ 5G'Yİ DESTEKLİYOR MU?

Öncelikli olarak telefonunuzun 5G desteğinin olup olmadığını öğrenmeniz gerekiyor. Cihazın orijinal kutusunda, Ayarlar > Hakkında kısmında veya teknik özellikler kısmında 5G ibaresini arayın.

5G desteği varsa mutlaka bu bölümlerde yazıyordur.

SIM KARTINIZ DA 5G UYUMLU OLMALI

5G özelliğinden faydalanabilmeniz için SIM kartınızın da bu teknolojiyi desteklemesi gerekiyor. Şu anda kullanılan 4.5G kartlar genellikle 5G ile de uyumlu.

Fakat 3G zamanından kalma bir kartı kestirerek kullanıyorsanız, kartınız çok eskiyse 5G'yi desteklemiyor olabilir. Operatörünüzün mobil uygulamasından SIM uyumluluğunu sorgulayabilirsiniz.

TURKCELL 5G AÇMA AŞAMALARI

Turkcell müşterisi olarak 5G servisinden yararlanmak için SMS onayı vermeniz gerekiyor.

Bunun için telefonunuzun mesajlar bölümünü açın ve 5G yazıp 2200'a gönderin.

TÜRK TELEKOM 5G AÇMA

Türk Telekom (TT Mobil) hattınızda 5G özelliğini aktif etmek için 5G yazıp 5555'e mesaj gönderebilirsiniz. Kısa bir süre bekledikten sonra telefonunuza onay SMS'i gelecektir.

Vodafone için de 5G yazıp 7000'e SMS göndermeniz yeterli.

VODAFONE 5G AKTİF ETME

Vodafone hatlarda 5G özelliğini kullanabilmek için 5G yazıp 7000'e SMS göndermeniz yeterli oluyor. Ardından hizmet birkaç saniye içerisinde aktif hale geliyor.

IPHONE (IOS) CİHAZLARDA 5G AYARI

Hattınızın 5G servisi ayarını etkinleştirdikten sonra telefonunuzun da 5G özelliğini açmanız gerekiyor.

  • Ayarlar menüsüne gidin. Hücresel seçeneğine basın.
  • Hücresel Veri seçeneğinin altındaki Seçenekler seçeneğine dokunun.
  • Ses ve Veri butonuna tıklayın.
  • Karşınıza iki seçenek çıkacaktır:
  • 5G Açık: Telefon, 5G sinyali bulduğu her an 5G'ye bağlanır.
  • 5G Otomatik: Önerilen ayar budur. iPhone o anki ihtiyacınıza (yüksek hız gerekip gerekmediğine) ve pil durumuna göre 4.5G (LTE) ve 5G arasında geçiş yapar.

SAMSUNG GİBİ ANDROID CİHAZLARDA 5G AYARI

Android cihazlarda menü adımları her marka için (Samsung, Xiaomi, Oppo vb.) değişiyor. Ama genel olarak izlemeniz gereken yol şu şekilde:

  • Ayarlar'a gidin ve Bağlantılar veya Ağ ve İnternet seçeneğine dokunun.
  • Mobil Ağlar butonuna tıklayın.
  • Ağ Modu veya Tercih Edilen Ağ Türü düğmesine basın.
  • Karşınıza çıkan listede şuna benzer seçenekleri göreceksiniz: 5G/LTE/3G/2G (otomatik bağlantı), LTE/3G/2G (otomatik bağlantı), sadece 3G, sadece 2G
  • 5G'yi aktif etmek için 5G/LTE/3G/2G (otomatik bağlantı) ("5G" içeren otomatik seçeneği) özelliğini seçin.

