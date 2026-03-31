5G şebeke ayarı nasıl yapılır? İşte adım adım 5G ayarlama rehberi

Türkiye bugün dijital çağın en önemli gelişmelerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen tören ile Türkiye’de 5G’ye geçildi. Dijital alanda birçok gelişmeye kapı açacak bu yenilik vatandaşlar tarafından heyecanla karşılanırken, 5G şebeke ayarı gündemin en önemli konusu haline geldi. Bu kapsamda adım adım 5G ayarlama rehberini bir araya getirdik.

5G teknolojisi, Türkiye’nin dijital altyapısında yeni bir sayfa açtı. Artık büyük boyutlu dosyaları hem göndermek hem de almak 4,5G teknolojisine göre çok daha hızlı bir şekilde mümkün olacak. Aynı zamanda konserden spor müsabakalarına, canlı yayınların gerçekleştiği organizasyonlarda kopmalar artık daha nadir yaşanacak. Uzun zamandır altyapı çalışmaları devam eden 5G için start 15.30 itibariyle verildi. Milyonlarca kullanıcı ilk etapta 5G’ye geçerken, bir o kadar kişi de “5G şebeke ayarı nasıl yapılır?” sorusuna cevap aramaya başladı. Yeni teknolojiyi deneyimlemek isteyenler için işte adım adım 5G ayarlama rehberi.

İŞTE ADIM ADIM 5G AYARLAMA REHBERİ

5G’ye geçebilmek için sadece internet bağlantısının olması yeterli değil. Bunun için birtakım ayarların yapılması gerekiyor. Ancak oldukça basit olan bu ayarlar aşağıdaki adımlar takip edildiğinde dakikalar içinde gerçekleştirilebiliyor.

5G’ye geçmek için ilk adım cihaz uyumluluğu: 5G teknolojisini kullanabilmek için ilk olarak kullanılan cihazın 5G ile uyumlu olması gerekiyor. iPhone 12, Samsung Galaxy S21 ve üzerindeki modeller genellikle 5G destekliyor. Eğer telefonunuzun 5G ile uyumlu olup olmadığını bilmiyorsanız, telefonunuzun "Ayarlar" menüsünden donanım desteğini kontrol edebilirsiniz.

5G’ye geçmek için ikinci adım SIM kartı güncellemesi: Günümüzde kullanılan 4.5G uyumlu SIM kartların çoğu 5G ile çalışacak. Fakat, kartınız çok eskiyse, kendi operatörünüzün bayisinden değişim yapılması gerekebilir.

5G’ye geçmek için üçüncü adım operatör onayı: 5G için operatör onayının, mobil uygulama üzerinden veya kısa mesaj (SMS) yoluyla ücretsiz olarak aktif hale getirilmesi gerekiyor.

5G’ye geçmek için dördüncü adım şebeke seçimi: Yukarıda belirtilen tüm ayarlar yapıldıktan sonra, son olarak telefonunuzun Ayarlar > Hücresel > Ses ve Veri (veya Mobil Ağlar) sekmesine giderek şebeke modunu "5G" olarak seçin.

5G HAKKINDA KÜÇÜK BİR İPUCU: Hem indirme hem de yükleme hızını milisaniyelere düşüren 5G, aynı zamanda çok yüksek hız sunduğu için internet tüketimi normalden hızlı olacak bu ise internet paketlerini daha hızlı bitirecektir. Bu detaya dikkat ederek kotanızı kullanım alışkanlıklarınıza göre güncellemek faydalı olacaktır.

