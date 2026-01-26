Menü Kapat
5G yanında 3310 gibi kalır! Yeni çip geliştirildi: 24 kat daha hızlı

Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, 5G'den 24 kat daha hızlı ve saniyede 15 GB veri aktarabilen yeni bir kablosuz çip geliştirdi. Bu hız ile GTA 6 gibi çok büyük bir oyun bile teorik olarak saniyeler içinde indirilebilir.

Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar, 140 GHz frekans aralığında çalışan ve saniyede 120 gigabit (Gbps) hızına ulaşabilen yeni bir çip geliştirdiğini duyurdu. Yaklaşık olarak saniyede 15 gigabaytlık veri transferi yapılabiliyor. Karşılaştırmak gerekirse, halihazırda ticari olarak sunulan en hızlı kablosuz teknolojilerden Wi-Fi 7 teorik olarak 30 Gbps, 5G mmWave ise 5 Gbps sınırlarında kalıyor.

UC Irvine News tarafından paylaşılan bilgilere göre, ulaşılan hızlar veri merkezlerinde kullanılan fiber optik kabloların performansıyla yarışıyor.

Araştırma ekibi, geliştirdikleri "bits-to-antenna" verici ve "antenna-to-bits" alıcı sistemine dair bulgularını IEEE Journal of Solid-State Circuits dergisinde yayımladığı iki ayrı makale ile detaylandırdı.

5G yanında 3310 gibi kalır! Yeni çip geliştirildi: 24 kat daha hızlı

"DAC DARBOĞAZI" TARİHE KARIŞIYOR

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) ve 6G standartlarını belirleyen kuruluşların 100 gigahertz spektrumunu "yeni sınır" olarak gördüğünü belirten çalışmanın başyazarı Zisong Wang, mevcut teknolojilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Wang'a göre, geleneksel vericilerde kullanılan dijital-analog dönüştürücüler (DAC), yüksek hızlarda hem çok karmaşık bir yapıya bürünüyor hem de ciddi miktarda güç tüketiyor. Ekip, "DAC darboğazı" olarak adlandırılan engeli aşmak için dönüştürücüyü senkronize çalışan üç alt vericiyle değiştirdi.

Geliştirilen mimari sayesinde sistemin çalışması için sadece 230 miliwatt güç yeterli oluyor. Geleneksel yöntemlere bağlı kalınsaydı, 120 Gbps hızı işleyebilecek bir DAC sistemi birkaç watt güç tüketecek ve akıllı telefon gibi mobil cihazlarda kullanılması imkansız hale gelecekti.

5G yanında 3310 gibi kalır! Yeni çip geliştirildi: 24 kat daha hızlı

UC Irvine Nano Ölçekli İletişim Entegre Devreler Laboratuvarı Direktörü Payam Heydari ise konuya ilişkin şunları söyledi:

"Eğer geleneksel yöntemlere sadık kalsaydık yeni nesil cihazların pil ömrü dakikalar içinde tükenirdi. Bunun yerine karmaşık hesaplamaları güç tüketen dijital alan yerine analog alanda yaparak mevcut sınırları aşan bir alıcı-verici geliştirdik."

Araştırmacılar, geliştirilen çipin üretim kolaylığına da vurgu yaptı. Silikon çip, TSMC ve Samsung'un son teknoloji 2nm veya 18A üretim süreçlerine kıyasla çok daha kolay üretilebilen 22nm "fully depleted silicon-on-insulator" teknolojisiyle imal ediliyor.

5G yanında 3310 gibi kalır! Yeni çip geliştirildi: 24 kat daha hızlı

MENZİL SORUNU HENÜZ ÇÖZÜLEMEDİ

Tabii ki de teknolojinin önünde bazı engeller de bulunuyor. 71 GHz frekansına kadar çıkabilen mevcut 5G mmWave teknolojisinin menzili yaklaşık 300 metre ile sınırlıyken, 140 GHz frekansında çalışan yeni sistemin kapsama alanının çok daha dar olması bekleniyor.

Sinyal mesafesini artıracak yeni özellikler yapılmadığı takdirde gelecekte şehirlerin yüksek hızlı bağlantı için çok sık aralıklarla yerleştirilmiş baz istasyonlarıyla donatılması gerekebilir.

