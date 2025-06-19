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 | Ömer Faruk Dogan

5G yaygınlaşmadan 6G geliyor: Nokia takvimini açıkladı

6G’nin gelişi için hazırlıklar hızlandı. Nokia’nın açıkladığı takvime göre, 6G standartları 2029 yılında tamamlanacak ve ticari kullanımı 2030’larda başlayacak.

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5G yaygınlaşmadan 6G geliyor: Nokia takvimini açıkladı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 16:41

5G teknolojisi henüz tam anlamıyla yaygınlaşmamışken 6G'nin ayak sesleri duyulmaya başladı. Nokia, 6G takvimini açıkladı.

5G, daha çok veri hızları ve düşük gecikme süresi sunmayı vaat etmişti. Analistler, 5G'nin cerrahların uzaktan ameliyat yapmasına olanak sağlayacağını düşündü. Birçok kişi, şimdiye kadar 5G sayesinde otoyolların kendi kendine giden araçlarla dolu olacağını ve trafik ışıklarından atık toplama sistemlerine kadar her şeyin verimli şekilde yönetildiği akıllı şehirleri görmeyi bekliyordu.

5G yaygınlaşmadan 6G geliyor: Nokia takvimini açıkladı

6G, 2030'LARDA KULLANIMA AÇILACAK

Phone Arena'nın haberine göre, 6G hizmetinin kullanılmaya başlanmasına yalnızca yaklaşık 5 yıl kaldığı tahmin ediliyor; bu da 5G'nin tüm beklentilerini tam anlamıyla karşılamasının pek mümkün olmadığını gösteriyor.

5G dönemi kapanmaya hazırlanırken, telekom standart organizasyonlarından oluşan 3. Nesil Ortak Proje (3GPP) geçen hafta Prag'da 6G radyosunun muhtemel mimarisini tartışmak üzere toplandı.

Geçen haftaki Prag toplantısına, teknik spesifikasyon grubu (TSG) de katıldı ve bu grup çalışmalarını 2027'nin ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyor. 6G spesifikasyonları bu toplantılardan çıkacak ve 3GPP'nin Release 21 sürümünün bir parçası olacak. Bu da 2029'da ilk 6G standardının tamamlanmasına yol açacak.

Ardından 6G’nin 2030’da kullanıma girmesi bekleniyor ancak bazı operatörlerin diğerlerinden önce 6G hizmeti sunmaya başlaması mümkün.

Toplantı sonrası Nokia ve Ericsson, 6G'den beklentilerini paylaştı. Nokia'nın blogunda, 6G’nin ticari olarak 2029’un son çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan bir zaman çizelgesi yer aldı.

TELEFONLARIN PİL ÖMRÜNÜ UZATACAK

Nokia, 6G teknolojisinin telefonların pil ömrünü uzatacağını söyledi. Şirket ayrıca, 6G dağıtımının büyük miktarda spektrum gerektireceğini belirtti. Plan, 6G ve 5G'nin mevcut spektrumu birlikte kullanması yönünde. Bu da 5G-6G Çoklu Radyo Erişim Teknolojisi Spektrum Paylaşımı (MRSS) ile mümkün olacak. 5G, 6G ile spektrum paylaşımı için oldukça uygun görülüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

6G teknolojisi ne zaman kullanıma girecek?
6G standartlarının 2029 yılında tamamlanması ve ticari kullanımının ise 2030’lu yıllarda başlaması bekleniyor.
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#Teknoloji
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