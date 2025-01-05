5G'nin büyük bir zararı ortaya çıktı: Kırsalda yaşayanlar için ekstra tehlikeli!

05 Ocak 2025 09:25 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 09:25

Yeni bir araştırmaya göre, kırsal bölgelerde 5G kullanan kişiler, mobil cihazlarının daha fazla enerji harcaması nedeniyle şehirdekilerden iki kat fazla radyasyona maruz kalıyor. Bu durum ise baz istasyonu yoğunluğunun düşük olduğu bölgelerde cep telefonlarının daha fazla RF-EMF yaymasıyla açıklanıyor.

Kırsal bölgelerde 5G​ ile video yüklemek gibi işlemler yapan kişilerin, şehirde bulunan birine göre neredeyse iki kat daha fazla radyasyona maruz kaldığı ortaya çıktı. Yeni bir araştırmaya göre, bu ekstra radyasyonun sebebi ise 5G baz istasyonları değil, kullanıcıların sinyal alış-verişi için daha fazla enerji harcayan kendi mobil cihazları.

5G KULLANIMINI İKİ ŞEHİR VE ÜÇ KIRSAL TOPLULUKTA İZLEDİLER

İsviçre Tropikal ve Halk Sağlığı Enstitüsü'nden (Swiss TPH) bir ekip, 5G cep telefonu kullanıcılarının radyo frekansı elektromanyetik alanlarına (RF-EMF) maruz kalmalarını iki şehir ve üç kırsal toplulukta izledi.

Radyo dalgalarının enerji transferini sağladığı araç olan RF-EMF, kablosuz cihazların mikrodalga radyasyonu içeren frekanslarda iletişim kurmasına olanak sağlıyor. Ancak bu mikrodalgalar yanlış koşullarda tehlikeli miktarda enerji yayabilir. Araştırma ekibi, kırsal alanlarda ortalama maruziyetin, upload (yükleme) sırasında metrekare başına 29 miliwatt (mW/m²) olduğunu buldu. Bu oran, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği güvenlik sınırı olan 10 mW/m²'nin yaklaşık üç katı.

Bu değer, ekip tarafından İsviçre'nin iki şehrindeki telefonların içerik yüklerken kaydedilen ortalama 16 mW/m² ölçümünden de oldukça yüksekti. Bu ölçüm, kablosuz sinyallerin geçtiği bir yüzeyden (örneğin insan derisi) ne kadar radyo frekansı enerjisi geçtiğini gösteriyor.

BAZ İSTASYONU YOĞUNLUĞU DÜŞÜK OLDUĞUNDA ÇEVRESEL MARUZİYET DAHA DÜŞÜK

Çalışmanın başyazarı ve Epidemiyoloji Araştırmacısı Adriana Fernandes Veludo, "Sonuç olarak, bu çalışma baz istasyonu yoğunluğu düşük olduğunda çevresel maruziyetin daha düşük olduğunu gösteriyor" dedi. Ancak böyle bir durumda, cep telefonlarından yayılan emisyonların katbekat daha yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

5G Araştırma Projesi GOLIAT ile iş birliği yapan bir doktora öğrencisi olan Veludo, "Bu, baz istasyonu yoğunluğunun düşük olduğu bölgelerde tipik bir cep telefonu kullanıcısının RF-EMF'ye daha fazla maruz kalması gibi paradoksal bir sonuca yol açıyor" ifadesini kullandı.