60 milyon yıllık gizem... Grönland ve Kanada arasında yeni bir kıta keşfedildi

24 Temmuz 2024 16:40 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 16:40

Bilim insanları, 60 milyon yıl önce oluşan Arktik Okyanusu'nun güney kolunun derinliklerinde kayıp bir kıta keşfetti.

İngiltere'nin Derby Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bölgenin levha tektoniği hareketlerini incelerken Kanada ve Grönland arasındaki Davis Boğazı'nın altındaki 400 kilometre uzunluğundaki kara parçasını kazara ortaya çıkardı.

YENİ MİKRO KITA NASIL OLUŞTU?

Daily Mail sitesinin haberine göre, araştırmacılar bir kıtadan kopan tektonik bir blok olan yeni bulunan Davis Boğazı proto-mikrokıtasının, 'Grönland ve Kuzey Amerika arasında uzun süreli bir riftleşme ve deniz tabanı yayılması' yoluyla oluştuğunu açıkladı.

Ekip, proto-mikrokıtanın Grönland ile Kanada arasındaki tektoniğin yaklaşık 118 milyon yıl önce ikiye ayrılmasının ardından Grönland'dan ayrıldığını öne sürdü.

Dr. Jordan Phethean, Phys.org'a verdiği demeçte, "Riftleşme ve mikrokıta oluşumu kesinlikle devam eden olgulardır - her depremde bir sonraki mikrokıta ayrılmasına doğru çalışıyor olabiliriz. Çalışmamızın amacı, bu oluşumları gelecekteki evrimi tahmin edebilecek kadar iyi anlamak" dedi.

Araştırmacılar yeni mikro kıtayı yerçekimi haritaları, sismik yansıma verileri ve levha tektoniği modellemesinden elde edilen kabuk kalınlığı verilerinin bir kombinasyonunu kullanarak belirledi.

Yerçekimi haritaları kaya yoğunluğu ve anomali kaynağı kayaların derinliği ve dağılımı hakkında bilgi içeriyor. Ekip, kabaca 30 milyon yıl süren tektonik hareketlerin bir rekonstrüksiyonunu oluşturarak kabuk anomalisinin nasıl oluştuğuna odaklandı.

Proto-mikrokıtanın diğer mikrokıtalardan daha büyük olduğunu ve kalınlığının 17 ila 22 kilometre arasında değiştiğini belirten araştırmacılar, bu kıtanın nasıl oluştuğunu anlamanın günümüzde devam eden bilim için hayati önem taşıdığını belirttiler.

Çalışmaya göre, haritalama teknikleri deniz tabanı hareketlerinin milyonlarca yıl içinde nasıl değiştiğini izledi ve 'Batı Grönland boyunca [doğudan batıya] uzanmanın yeni tanınan bir aşaması sırasında Grönland'dan ayrılan nispeten kalın kıtasal kabuğun izole bir terranını' belirledi.

Araştırmacılar Davis Boğazı'nın, mikrokıtaların nasıl oluştuğunu anlamaya yardımcı olabilecek levha hareketinde iyi tanımlanmış değişikliklere sahip bilinen en büyük fay yapılarından biri olduğunu söyledi.