6G çalışmaları hız kesmiyor! ULAK'tan 'laboratuvar' hamlesi

29 Nisan 2024 13:28 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 13:28

Türkiye, 5'inci nesil mobil telekomünikasyon hizmeti veya bilinen adıyla 5G'ye geçiş için 2026 yılını gözlerken, ULAK Haberleşme ve TÜBİTAK öncülüğünde 6G konusundaki çalışmalara da devam ediliyor.

Geçen yıl ULAK Genel Müdürü Zafer Orhan, 6G teknolojisi alanında dünyada devam eden gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtirken, 6G'de yürüttükleri çalışmalar sonunda ortaya çıkan milli çözümler için patent başvurularına başladıklarını açıklamıştı.

6G alanında patent çalışmaları ile teknolojiye yön verecek ve 2025 sonrasında oluşturulacak 6G standartlarında söz sahibi olacak bir vizyon belirlediğini ifade eden ULAK Haberleşme, yılın ikinci yarısında TÜBİTAK desteğiyle "6G ve ötesi" haberleşme teknolojileri alanında öncül araştırma laboratuvarı kuracak.

AA muhabirinin, ULAK Haberleşme AŞ'den edindiği bilgiye göre, patentler ve standartlar, başta mobil haberleşme sistemleri olmak üzere bilişim alanında önemli yer tutuyor.

Araştırmalar, ülkelerin inovasyon kabiliyetlerini belirleyen temel unsurlardan birinin AR-GE çalışmaları sonucu ortaya çıkan fikri sınai haklar ve buna bağlı patent başvuruları olduğunu gösteriyor.

Patentler, teknoloji trendlerinin belirlenmesinde büyük rol oynarken patent korumasının artması ülkelerin ekonomik gelişmesine doğrudan katkı sağlıyor.

PATENT AİLELERİNİ DOMİNE EDEN ŞİRKETLER

5G teknolojileri alanındaki patentler incelendiğinde, Çin (Huawei, ZTE, CATT, MediaTek, China Mobile), Güney Kore (Samsung, LG Electronics), İsveç (Ericsson), Finlandiya (Nokia), ABD (Qualcomm, Intel, Motorola) ve Japonya'nın (NTT Docomo, NEC) patent ailelerini domine etmesi dikkati çekiyor.

Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında özellikle 6G'ye yönelik patent ailelerinin oluşturulması stratejik önem taşıyor.

Bu nedenle ULAK Haberleşme AŞ, üniversite-sanayi işbirliği temelinde yürütülen araştırma çalışmaları ile 6G'ye yönelik fikri sınai mülkiyet haklarının oluşturulmasını önceleyen bir iş modeli ortaya çıkardı.

ULAK, MOBİL HABERLEŞMEDE KÜRESEL OYUNCU OLACAK

Böylece, mobil haberleşme sistemlerine ait patent ailelerinin oluşturulması, standartlaştırılması, lisans altında pazarlanması ya da kendi markaları altında üretime dönüştürülmesi hedefleniyor.

ULAK patent havuzunun etkili biçimde oluşturulması ve yurt dışına pazarlanabilmesinin, ULAK'ın mobil haberleşme teknolojileri alanında küresel oyuncu olabilmesinin önünü açması öngörülüyor.

LABORATUVARDA NE YAPILACAK?

Bu kapsamda, yılın ikinci yarısında ULAK bünyesinde, TÜBİTAK desteğiyle "6G ve ötesi" haberleşme teknolojileri alanında öncül araştırma laboratuvarı kurulacak.

Laboratuvarda, başta uydu ve mobil haberleşme sistemlerinin birlikte çalıştığı karasal olmayan ağ teknolojileri olmak üzere, kamu güvenliği ve akıllı ulaşım sektörleri üzerine pek çok temel araştırma yapılacak. Araştırmaların, 6G ve ötesinde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine büyük katkı sağlaması bekleniyor.