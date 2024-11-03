6G çalışmalarına tam gaz devam! ULAK, patent başvurularında 100'ü geçti

03 Kasım 2024 12:24 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 12:24

ULAK Haberleşme, 6G konusunda mobil ve geniş bant haberleşme sistemleri için geliştirdiği inovatif teknolojilerle toplam 113 patent başvurusunda bulunarak ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir başarı elde etti. İşte detaylar.

Türkiye'nin haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli çözümler sunan ULAK Haberleşme A.Ş. (ULAK), Ar-Ge çalışmaları sonucunda önemli bir başarıya daha imza attı. Şirket ticari şebeke operatörlerinin kullandığı mobil ve geniş bant haberleşme sistemlerine yönelik geliştirdiği inovatif teknolojilerle toplamda 113 patent başvurusunda bulundu.

PATENT BAŞVURULARI ULUSLARARASI DÜZEYDE

Öte yandan patent çalışmaları ulusal düzeyle sınırlı kalmadı. Yapılan başvuruların 30'u Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında uluslararası düzeyde gerçekleştirildi. 7 başvuru ABD'ye, 76 başvuru ise ulusal patent olarak yapıldı.

Bununla birlikte başvuruların ardından 27 patent tescil edildi. Tescil edilen patentlerin 1 tanesi ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından onaylanırken, 26'sı ise Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil edildi.

ULAK, 6G ÇALIŞMALARINA TAM GAZ DEVAM EDİYOR

ULAK Haberleşme, 6G teknolojisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yapay zeka, karasal olmayan ağlar, kanal kontrol mekanizmaları, çoklu erişim teknikleri, hücresel olmayan ağlar, RAN teknolojileri ile Ar-Ge çalışmaları sürdürülüyor.

Şirketin önemli hedeflerinden biri, 6G teknolojisinin standartlarını belirleyecek "Standarda Esas Patentler" (SEP) isimli patentleri üretmek. ULAK, gelecekte 6G teknolojisinin iletişim dünyasında büyük bir rol oynayacağı bilinciyle, geliştirdiği patentlerin sektördeki standartların belirlenmesine ve mevcut teknolojilerin daha ileri taşınmasına katkı sağlayacağına inanıyor.

ULAK, üniversiteler ve akademisyenlerle kurduğu iş birlikleriyle teknoloji geliştirme ve patent alma süreçlerini eş zamanlı olarak yürütüyor. ULAK Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Ekibi (FSMH Ekibi), patent portföyünü yönetirken aynı zamanda fikri mülkiyet haklarını koruma, ticarileştirme ve bunlarla ilgili çalışmalar yürütüyor. Şirketin patent portföyü, ticarileşme potansiyeline sahip yenilikçi fikirleri içeriyor ve uluslararası standartları belirleyecek önemli adımlar atılıyor.