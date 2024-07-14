Tgrt Haber
Haberler>Teknoloji>7 dakika sürdü! Bakan Uraloğlu açıkladı: TÜRKSAT 6A'da 3. ateşleme de başarılı!

7 dakika sürdü! Bakan Uraloğlu açıkladı: TÜRKSAT 6A'da 3. ateşleme de başarılı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Temmuz 2024 21:12 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 21:18

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın 7 dakika süren 3. ateşleme sürecinin de olumlu sonuçlandırıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın ateşleme aşamalarının başarıyla gerçekleşmeye devam ettiğini belirterek 3’üncü ateşlemenin bugün 7 dakika sürerek olumlu sonuçlandığını duyurdu. 

7 DAKİKA SÜRDÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A'nın ateşleme aşamalarının başarıyla gerçekleşmeye devam ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, 3’üncü ateşlemenin de bugün gerçekleştiğini ve 7 dakika sürdüğünü bilgisini verdi.

Uraloğlu, 4’inci ateşlemenin 16 Temmuz’da, 5’inci ateşlemenin ise 17 Temmuz’da yapılacağını ifade etti.

7 dakika sürdü! Bakan Uraloğlu açıkladı: TÜRKSAT 6A'da 3. ateşleme de başarılı! - 1. Resim

Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu üretme çalışmalarının ilk ürünü Türksat 6A'nın serüveni resmi olarak 15 Aralık 2014'te başladı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...