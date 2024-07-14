7 dakika sürdü! Bakan Uraloğlu açıkladı: TÜRKSAT 6A'da 3. ateşleme de başarılı!

14 Temmuz 2024 21:12 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 21:18

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın ateşleme aşamalarının başarıyla gerçekleşmeye devam ettiğini belirterek 3’üncü ateşlemenin bugün 7 dakika sürerek olumlu sonuçlandığını duyurdu.

7 DAKİKA SÜRDÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A'nın ateşleme aşamalarının başarıyla gerçekleşmeye devam ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, 3’üncü ateşlemenin de bugün gerçekleştiğini ve 7 dakika sürdüğünü bilgisini verdi.

Uraloğlu, 4’inci ateşlemenin 16 Temmuz’da, 5’inci ateşlemenin ise 17 Temmuz’da yapılacağını ifade etti.

Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu üretme çalışmalarının ilk ürünü Türksat 6A'nın serüveni resmi olarak 15 Aralık 2014'te başladı.