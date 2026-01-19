Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

7 trilyon dolarlık mevduata hareketlilik başlıyor

Ocak 19, 2026 10:43
1
7 trilyon dolarlık mevduata hareketlilik başlıyor

Çin’de bu yıl vadesi dolacak yaklaşık 7 trilyon dolarlık vadeli mevduat, düşen faizlerin etkisiyle daha yüksek getiri arayışına giriyor. Sermayenin yönü giderek borsa ve alternatif yatırım araçlarına çevriliyor.

Çin’de hane halklarının bankalarda tuttuğu devasa birikimler için kritik bir döneme girildi. Bu yıl vadesi dolacak yaklaşık 7 trilyon dolarlık vadeli mevduat, faiz oranlarının yüzde 1 seviyesine yaklaşmasıyla eski cazibesini yitiriyor. Uzun süredir emlak krizinin gölgesinde kalan ve hisse senetlerinden de beklediğini bulamayan tasarruf sahipleri, şimdi daha yüksek getiri sunan seçeneklere bakıyor.

2
7 trilyon dolarlık mevduata hareketlilik başlıyor

Pekin yönetiminin piyasalarda “sürdürülebilir kazanımlar” hedefleyen adımları, risk iştahını kontrollü biçimde artırmış durumda. Yani, birikimler yerinde saymak istemiyor; yavaş yavaş hareketleniyor.

3
7 trilyon dolarlık mevduata hareketlilik başlıyor

BİREYSEL TERCİHLERDE DEĞİŞİM SİNYALİ

Bu değişimin küçük ama dikkat çekici örnekleri sahada da görülüyor. Hangzhou’da devlet memuru olarak çalışan Min Chen, bu ay vadesi dolacak 2 milyon yuanlık mevduat sertifikasını fonlara yönlendirmeyi planlıyor. Şanghay’da yaşayan eski araştırmacı Daisy Wu ise vadesi dolan ürünlerinden memnun değil; hisse senetleri ve nicel fonlarda daha yüksek getiri arayışında.

Bu bireysel tercihler, aslında daha geniş bir davranış değişiminin ipuçlarını veriyor. Yani mesele sadece birkaç yatırımcıdan ibaret değil.

4
7 trilyon dolarlık mevduata hareketlilik başlıyor

MEVDUAT TAKVİMİ PİYASAYI BESLİYOR

Huatai Securities’in verilerine göre, bir yıldan uzun vadeli yaklaşık 50 trilyon yuan mevduat 2026’da vadesini dolduracak. Bu tutarın önemli bir kısmı yılın ilk yarısında ve devlet bankalarında yoğunlaşıyor. Bankalar da boş durmuyor. Müşterileri sistem içinde tutabilmek için varlık yönetimi ürünleri, sigorta çözümleri ve fonları daha görünür hale getiriyorlar.

5
7 trilyon dolarlık mevduata hareketlilik başlıyor

HİSSELERDE TOPARLANMA, ALTINDA REKORLAR

Nisan ayından bu yana Çin borsalarında gözlenen toparlanma, özellikle teknoloji ağırlıklı endekslerde daha belirgin. Star 50 Endeksi, 2026’da yüzde 12’nin üzerinde yükseldi. Altın fiyatlarında görülen rekor seviyeler de yatırımcı ilgisini canlı tutuyor.

Piyasada dillendirilen olası bir “yavaş boğa” senaryosu, servet etkisinin artacağı ve bunun da tüketimi kademeli olarak canlandıracağı beklentisini güçlendiriyor.

6
7 trilyon dolarlık mevduata hareketlilik başlıyor

YETKİLİLER TEMKİNLİ, PİYASALAR İZLENİYOR

Öte yandan yetkililer frene basmayı da ihmal etmiyor. Aşırı kaldıraç ve spekülasyon riskine karşı marj finansmanı sıkılaştırılırken, aracı kurumlara temkinli olmaları yönünde uyarılar gönderildi. UBS’e göre, vadesi dolan mevduatların büyük bölümü tarihsel olarak yine bankacılık sistemi içinde kalıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.