7 yıl boyunca güncelleme alacak Samsung telefon modelleri belli oldu

Samsung, akıllı telefon dünyasında yazılım desteği konusunda büyük bir adım atarak bazı cihazları için 7 yıl boyunca güncelleme garantisi sunacağını duyurdu. Bu sayede kullanıcılar, uzun süre boyunca hem yeni özelliklere erişebilecek hem de güvenlik yamaları sayesinde yazılımsal açıklara karşı korunmuş olacaklar.

Samsung'un güncelleme politikası ise sadece büyük Android güncellemeleriyle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda One UI arayüzü güncellemeleri ve düzenli güvenlik yamaları da bu süreç boyunca sunulacak. Peki hangi Samsung modelleri 7 yıl boyunca yazılım desteği alacak? İşte Samsung'un 7 yıllık güncelleme sözü verdiği modeller.

SAMSUNG'UN 7 YILLIK GÜNCELLEME POLİTİKASI NELERİ KAPSIYOR?

Samsung'un yeni güncelleme politikası, cihazların uzun ömürlü olmasını ve yeni yazılımlara erişimlerinin devam etmesini sağlıyor. Şirket güncellemeleri üç farklı kategoride sunuyor:

- Büyük Android güncellemeleri: Kullanıcılar, cihazlarının 7 yıl boyunca en yeni Android sürümlerine yükseltilebileceğini garanti ediyor. Örneğin Galaxy S24 serisi Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkmıştı ve Android 21'e kadar güncelleme alacak.

- One UI arayüz güncellemeleri: Samsung'un kendi geliştirdiği arayüzü olan One UI sürekli olarak yeni özelliklerle güncellenecek. Bu sayede, telefonlar yalnızca Android güncellemeleriyle değil, aynı zamanda üreticinin sunmuş olduğu yeni özelliklerle de gelişmeye devam edecek.

- Düzenli güvenlik yamaları: Cihazların hacker saldırılarına ve güvenlik açıklarına karşı korunması için düzenli güvenlik yamaları yayınlanacak.

HANGİ SAMSUNG MODELLERİ 7 YIL GÜNCELLEME ALACAK?

Galaxy S25 serisi:

- Galaxy S25

- Galaxy S25+

- Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24 serisi:

- Galaxy S24 Ultra

- Galaxy S24+

- Galaxy S24

- Galaxy S24 FE

Katlanabilir telefonlar:

- Galaxy Z Fold 6

- Galaxy Z Flip 6

- Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy tabletler:

- Galaxy Tab S10 Ultra

- Galaxy Tab S10+