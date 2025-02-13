Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

7 yıl boyunca güncelleme alacak Samsung telefon modelleri belli oldu

Samsung, seçili modelleri için 7 yıl boyunca Android, One UI ve güvenlik güncellemeleri sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarını uzun yıllar boyunca en yeni yazılım ve güvenlik yamalarıyla kullanabilecek. İşte 7 yıl boyunca güncelleme alacak Samsung telefonlar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
7 yıl boyunca güncelleme alacak Samsung telefon modelleri belli oldu
KAYNAK:
SamMobile
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 15:02

Samsung, akıllı telefon dünyasında yazılım desteği konusunda büyük bir adım atarak bazı cihazları için 7 yıl boyunca güncelleme garantisi sunacağını duyurdu. Bu sayede kullanıcılar, uzun süre boyunca hem yeni özelliklere erişebilecek hem de güvenlik yamaları sayesinde yazılımsal açıklara karşı korunmuş olacaklar.

Samsung'un güncelleme politikası ise sadece büyük Android güncellemeleriyle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda One UI arayüzü güncellemeleri ve düzenli güvenlik yamaları da bu süreç boyunca sunulacak. Peki hangi Samsung modelleri 7 yıl boyunca yazılım desteği alacak? İşte Samsung'un 7 yıllık güncelleme sözü verdiği modeller.

SAMSUNG'UN 7 YILLIK GÜNCELLEME POLİTİKASI NELERİ KAPSIYOR?

Samsung'un yeni güncelleme politikası, cihazların uzun ömürlü olmasını ve yeni yazılımlara erişimlerinin devam etmesini sağlıyor. Şirket güncellemeleri üç farklı kategoride sunuyor:

- Büyük Android güncellemeleri: Kullanıcılar, cihazlarının 7 yıl boyunca en yeni Android sürümlerine yükseltilebileceğini garanti ediyor. Örneğin Galaxy S24 serisi Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkmıştı ve Android 21'e kadar güncelleme alacak.

- One UI arayüz güncellemeleri: Samsung'un kendi geliştirdiği arayüzü olan One UI sürekli olarak yeni özelliklerle güncellenecek. Bu sayede, telefonlar yalnızca Android güncellemeleriyle değil, aynı zamanda üreticinin sunmuş olduğu yeni özelliklerle de gelişmeye devam edecek.

- Düzenli güvenlik yamaları: Cihazların hacker saldırılarına ve güvenlik açıklarına karşı korunması için düzenli güvenlik yamaları yayınlanacak.

HANGİ SAMSUNG MODELLERİ 7 YIL GÜNCELLEME ALACAK?

Galaxy S25 serisi:

- Galaxy S25

- Galaxy S25+

- Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24 serisi:

- Galaxy S24 Ultra

- Galaxy S24+

- Galaxy S24

- Galaxy S24 FE

Katlanabilir telefonlar:

- Galaxy Z Fold 6

- Galaxy Z Flip 6

- Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy tabletler:

- Galaxy Tab S10 Ultra

- Galaxy Tab S10+

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Android 16 ne zaman gelecek? Güncelleme alacak Samsung telefonlar ortaya çıktı

Sıkça Sorulan Sorular

Samsung, Android 16 güncellemesini hangi modellerine verecek?
Android 16 güncellemesi alacak Samsung telefonları arasında Galaxy S22 Serisi, Galaxy S23 Serisi, Galaxy S24 Serisi, Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6, Galaxy S21 FE, Galaxy S23 FE, Galaxy S24 FE modelleri yer alıyor.
ETİKETLER
#samsung
#galaxy s24
#one uı
#çekerdik partisi
#güncelleme
#temel
#tablet
#galaxy s25
#Galaxy Z Fold 5
#Galaxy Z Flip 5
#Android 16
#Yazılım Desteği
#Güvenlik Yaması
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.