7 yıl güncelleme garantili Google Pixel 8a telefonu tanıtıldı

08 May 2024 14:58 - Güncelleme : 08 May 2024 14:59

Şarj aleti, kulaklık derken... Apple bir ürünü daha kutudan çıkardı

Şarj aleti, kulaklık derken... Apple bir ürünü daha kutudan çıkardı

7 Mayıs Salı günü akşam saatlerinde Apple, yeni iPad Pro ve iPad Air'i tanıtırken Google da boş durmadı. Teknoloji devi firma, yeni fiyat / performans sınıfı akıllı telefonu Google Pixel 8a modelini piyasaya sürdü.

Google Pixel 8a aylardır sızıntılarla gündemdeydi. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'dan oluşan Pixel 8 serisinde ucuz bir alternatif olarak konumlanan, Pixel 7a'nın da devamı niteliğinde olan yeni mobil cihaz, 7 yıl Android güncellemesi alma sözüyle kullanıcılarına hitap ediyor.

GOOGLE PIXEL 8A ÖZELLİKLERİ

Google Pixel 8a, 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe, 2.000 nit maksimum parlaklığa ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç büyüklüğünde bir OLED ekranla donatıldı. Ekran aynı zamanda parmak izi okuyucu sensörüne de ev sahipliği yapıyor.

TEK ŞARJ İLE 24 SAAT DAYANABİLİYOR

Google'ın iddiasına göre, tek bir şarjla 24 saat kullanım vaat eden Pixel 8a, 4.492 mAh batarya kapasitesiyle destekleniyor. Kablolu ve kablosuz şarj özellikleri var. 8 GB RAM'e 128 GB ve 256 GB yerleşik depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor.

Pixel 8'de de gördüğümüz Tensor G3 işlemcisinden gücünü alan Pixel 8a, Google'ın mobil cihazlara özel cihaz içi yapay zeka modeli olan Gemini Nano'yu bünyesinde barındırıyor. 64 Megapiksel ana sensör + 13 Megapiksel ultra geniş açılı sensör + 13 Megapiksel ön kamera da yer alıyor.

Pixel 8a, yapay zeka destekli birçok özelliğe sahip: Bunlardan bazıları;

Videolardaki dikkat dağıtan sesleri kaldırmaya yarayan Audio Magic Eraser,

Farklı görselleri birleştirerek herkesin her fotoğrafta güzel görünmesini sağlayan Best Take,

Arka plan değiştirmeden nesneleri hareket ettirme,

Circle to Search.

GOOGLE PIXEL 8A FİYATI

Obsidyen, porselen, defne ve yeni aloe renk seçenekleriyle kullanıcılara hitap eden Google Pixel 8a, fiyatı ve çıkış tarihi şöyle: