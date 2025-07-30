8.8 büyüklüğünde depremle sarsılan Rusya milyonların kullandığı uygulamayı yasakladı

Rusya'nın internet denetiminden sorumlu kurumu Roskomnadzor, yaptığı yazılı açıklamayla popüler internet hız testi uygulaması Speedtest'in ülkede yasaklandığını duyurdu. Kararın gerekçesi olarak ise uygulamanın güvenlik açısından tehdit oluşturduğu belirtildi.

"SPEEDTEST YERİNE YERLİ HİZMETLERİ KULLANIN"

Söz konusu kararın, Rusya'daki internet ve iletişim ağına yönelik güvenlik tehdidi nedeniyle alındığına işaret edilen açıklamada, Speedtest’in yerine yerli hizmetlerin kullanılması önerildi.

Rusya'da daha önce de çeşitli nedenlerden ötürü Meta, Google ve Microsoft gibi şirketlerin çeşitli hizmetlerine yasaklar getirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, Microsoft ve Zoom gibi hizmetlerin "nefessiz bırakılması" gerektiğini belirterek, yerli alternatif hizmetlerin geliştirilmesi talimatı vermişti.

BÜYÜK DEPREMLE SARSILDI

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dünyanın en büyük 6. depremi olarak kayıtlara geçen depremin ardından Kamçatka Yarımadası'na ilk tsunami dalgalarının ulaştığı bildirildi.