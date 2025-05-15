89 milyon Steam hesabının verisi sızdırıldı iddiası! Valve'dan jet hızıyla açıklama

Valve, geçtiğimiz günlerde 89 milyondan fazla Steam hesabına ait verilerin sızdırıldığı iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu. "Machine1337" isimli bir hackerın sosyal medyada yaydığı ve kullanıcıları paniğe sürükleyen iddialar sonrası şirketten resmi açıklama geldi.

Dijital oyun dünyasının devlerinden Valve, geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen veri sızıntısı iddialarına açıklık getirdi. "Machine1337" takma adını kullanan bir hacker, 89 milyondan fazla Steam hesabına ait verileri ele geçirdiğini ve bunları satışa çıkardığını iddia etmişti. Kısa sürede sosyal medyada ve forumlarda yayılan iddia, milyonlarca kullanıcıyı tedirgin etmişti.

"VERİ SIZINTISI DOĞRU AMA..."

Valve cephesinden gelen resmi açıklama endişeleri büyük oranda giderdi. Şirket, bir sızıntı yaşandığını doğruladı ancak iddia edildiği gibi kullanıcı şifrelerinin ele geçirilmediğini vurguladı. Açıklamaya göre sızdırılan veriler, kullanıcıların Steam hesaplarına giriş yaparken kullandıkları tek seferlik doğrulama kodları ile sınırlı.

Bu kodlar ise geçici olduğundan ve zamanla geçerliliğini yitirdiğinden dolayı kullanıcılarının endişe etmelerine gerek yok.

Valve tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yakın zamanda haber edilen sızıntı Steam sistemlerini ihlal etmemiştir.

Steam müşterilerine gönderilmiş eski mesajların sızdırıldığına dair haberler görmüş olabilirsiniz. Sızan bilgilerin örneğini inceledik ve Steam sistemlerinde bir ihlal GERÇEKLEŞMEDİĞİNİ belirledik.

Sızıntının kaynağını aramaya devam ediyoruz, ancak tüm SMS mesajları iletim sırasında çözüldüğü ve telefonunuza ulaşırken birden fazla sağlayıcı üzerinden yönlendirildiği için bu durum daha da karışık bir hâl alıyor.

Sızan bilgiler, yalnızca 15 dakika geçerli olan tek seferlik kodları ve bunların gönderildiği telefon numaralarını içeren eski kısa mesajlardan oluşuyor. Sızan veriler, telefon numaralarıyla ilişkilendirilen Steam hesaplarını, parola bilgilerini, ödeme bilgilerini veya diğer kişisel verileri içermemektedir. Eski kısa mesajlar Steam hesabınızın güvenliğini ihlal etmek için kullanılamaz. Ayrıca Steam e-postanızı veya parolanızı SMS yoluyla değiştirmek için bir kod kullanıldığında e-posta ve/veya güvenli Steam mesajları yoluyla bir onay mesajı alırsınız.

Bu olaydan dolayı parolanızı veya telefon numaranızı değiştirmenize gerek yoktur. Talep etmediğiniz herhangi bir hesap güvenlik mesajını şüpheli olarak değerlendirmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Steam hesabınızın güvenliğini her zaman düzenli olarak bu adresten kontrol etmenizi öneririz: https://store.steampowered.com/account/authorizeddevices

Ayrıca henüz kurmadıysanız Steam mobil kimlik doğrulayıcısını kurmanızı öneririz. Doğrulayıcı, hesabınız ve hesabınızın güvenliği hakkında size güvenli mesajlar göndermenin en iyi yoludur."