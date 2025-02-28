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 | Ömer Faruk Dogan

9 aydır uzayda mahsur kalan astronotlar, son mesajlarını yayınladı: Elon Musk'a cevap

8 gün kalmaları planlanırken neredeyse 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan NASA astronotları Sunita Williams ve Butch Wilmore, açıklama yaptı. Elon Musk'ın "Biden yönetimi tarafından terk edildiler" iddiasına yanıt veren astronotlar, kendilerini mahsur kalmış hissetmediklerini söyledi.

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KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 11:01

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) neredeyse 1 yıldır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) mahsur olarak bulunan astronotları Sunita Williams ve Butch Wilmore, sağlıkları ve güvenlikleriyle ilgili endişelere değindikleri bir röportaj verdi.

6 Haziran'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na vardıklarında yalnızca 8 gün kalmaları planlanan astronotlardan Wilmore, perşembe günü yapılan açıklamada, İnsanların onlar için endişelenmesi hakkında bir mesajlarının olup olmadığı sorulduğunda "Desteğiniz için" ifadesini kullandı.

BIDEN YÖNETİMİ TARAFINDAN TERK EDİLDİLER Mİ?

Donald Trump'ın sağ kolu Elon Musk, Boeing Starliner aracıyla uzaya giden astronotların Joe Biden yönetimi tarafından "siyasi nedenlerle" uzayda terk edildiğini öne sürmüştü. Musk’ın bu açıklamalarıyla ilgili görüşü sorulduğunda Wilmore, "Siyasi nedenler mi? Bunu duymadım. Bildiklerime dayanarak böyle bir durumun söz konusu olabileceğinden emin değilim" yanıtını verdi.

Ayrıca kendisinin ve Williams'ın kendilerini 'mahsur kalmış' olarak görmediklerini belirterek, "Biz böyle hissetmiyoruz" diye konuştu.

İki astronot, 266 UUİ'de ve mevcut planlara göre mart ayında SpaceX uzay aracıyla Dünya'ya dönmeleri bekleniyor. Ancak o zamana kadar uzayda dokuz aydan fazla zaman geçirmiş olacaklar.

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Sıkça Sorulan Sorular

Uzayda mahsur kalan astronotlar ne zaman dönecek?
Şu anki plana göre, Sunita Williams ve Butch Wilmore'un Mart 2025'te SpaceX aracıyla Dünya'ya dönmesi bekleniyor. Ancak bu tarih teknik nedenlerle değişebilir.
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#Teknoloji
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