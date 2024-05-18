9 bin dolarlık SUV araba 1 saatte tükendi, almak isteyen şansına küstü!

18 May 2024 16:21 - Güncelleme : 18 May 2024 16:22

Sıfır otomobil fiyatları dünya genelinde artmaya devam ederken Hindistan merkezli bir üretici ezber bozan bir hamle yaptı. Mahindra, düşük bütçeli kullanıcılara hitap eden kompakt SUV modelini siparişlere açmasıyla stoklar hemen tükendi.

"XUV 3XO" isimli otomobil, siparişlere açıldıktan sonra ilk 60 dakika içinde 50 binden fazla sipariş topladı. Yaklaşık 10 dakika içinde kayıtlara geçen rezervasyon sayısının 27 bin olduğu belirtildi.

ÜRETİM KAPASİTESİ SINIRLI

Şirketten gelen bilgiye göre, beş farklı modelle birlikte tüketicilere hitap eden otomobil, 26 Mayıs'ta alıcılara teslim edilmeye başlanacak. 15 Mayıs itibarıyla 10 bin adedin üstünde üretim gerçekleştiren Mahindra, aylık üretim kapasitesinin 9 bin olduğunu söylüyor.

Mahindra Başkanı Veejay Nakra, "XUV 3XO'nun siparişe açıldıktan kısa bir süre sonra 50 bin rezervasyon aldığını gururla duyuruyoruz. Bu, müşterilerimizin bize olan güveninin kanıtıdır. Bu inanılmaz talebi karşılamaya hazırız ve aracı teslim etmeye başlıyoruz" dedi.

XUV 3XO üç motor seçeneği ve şanzıman seçeneğiyle alıcıların beğenisine sunuldu:

- 1.2 litre turbo benzinli motor, 109 beygir güç ve 200 Nm tork üretebiliyor

- 1.2 litre turbo benzinli mStallion motor, 129 beygir güç ve 230 Nm tork üretebiliyor

- 1.5 litre turbo dizel motor, 115 beygir güç ve 300 Nm tork üretebiliyor

- 6 ileri manuel, 6 ileri otomatik ve 6 ileri AMT (yarı otomatik) şanzıman opsiyonları