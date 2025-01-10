95 milyon dolarlık dava sonrası Apple, Siri hakkında açıklama yaptı

10 Ocak 2025 09:23 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 09:24

Apple, Amerika Birleşik Devletleri'nde Siri ile ilgili toplu dava kapsamında 95 milyon dolarlık bir anlaşmayı kabul etmişti. Bunun üzerine, kullanıcılarda Siri verilerinin Apple tarafından toplanıp reklam amaçlı satıldığına dair endişeler oluştu. Şirketten konuyla ilgili açıklama geldi.

Apple​, sesli asistanı Siri​ ile ilgili kullanıcı verilerinin gizliliği konusunda resmi açıklama yaptı. Şirket, Siri verilerinin hiçbir zaman pazarlama profilleri oluşturmak için kullanılmadığını, reklam​ verenlerle paylaşılmadığını ve herhangi bir amaçla satılmadığını açıkladı. Bu açıklama, Apple'ın Siri ile ilgili toplu dava kapsamında 95 milyon dolarlık bir anlaşmayı kabul etmesinin ardından geldi.

APPLE'DAN SİRİ'NİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE DAİR AÇIKLAMA

Apple, Siri kullanıcılarının gizliliğini koruma noktasında kararlı olduklarını ve bu konuda yüksek standartlar belirlediklerini ifade etti. Şirket Siri ile yapılan konuşmaların mümkün olduğunca cihazda işlendiğini ve bu verilerin Apple Hesabı ile ilişkilendirilmediğini belirtti.

Kullanıcıların verilerinin işlenmesi sırasında, kimliklerini gizli tutmak için rastgele bir tanımlayıcı kullanıldığını da ekledi. Ayrıca Apple, Siri ses kayıtlarının yalnızca asistanın iyileştirilmesi amacıyla kullanıldığını, bunun için de kullanıcıdan açık bir şekilde izin alındığını vurguladı.

Apple'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: