95 milyon dolarlık dava sonrası Apple, Siri hakkında açıklama yaptı
Apple, Amerika Birleşik Devletleri'nde Siri ile ilgili toplu dava kapsamında 95 milyon dolarlık bir anlaşmayı kabul etmişti. Bunun üzerine, kullanıcılarda Siri verilerinin Apple tarafından toplanıp reklam amaçlı satıldığına dair endişeler oluştu. Şirketten konuyla ilgili açıklama geldi.
Apple, sesli asistanı Siri ile ilgili kullanıcı verilerinin gizliliği konusunda resmi açıklama yaptı. Şirket, Siri verilerinin hiçbir zaman pazarlama profilleri oluşturmak için kullanılmadığını, reklam verenlerle paylaşılmadığını ve herhangi bir amaçla satılmadığını açıkladı. Bu açıklama, Apple'ın Siri ile ilgili toplu dava kapsamında 95 milyon dolarlık bir anlaşmayı kabul etmesinin ardından geldi.
APPLE'DAN SİRİ'NİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE DAİR AÇIKLAMA
Apple, Siri kullanıcılarının gizliliğini koruma noktasında kararlı olduklarını ve bu konuda yüksek standartlar belirlediklerini ifade etti. Şirket Siri ile yapılan konuşmaların mümkün olduğunca cihazda işlendiğini ve bu verilerin Apple Hesabı ile ilişkilendirilmediğini belirtti.
Kullanıcıların verilerinin işlenmesi sırasında, kimliklerini gizli tutmak için rastgele bir tanımlayıcı kullanıldığını da ekledi. Ayrıca Apple, Siri ses kayıtlarının yalnızca asistanın iyileştirilmesi amacıyla kullanıldığını, bunun için de kullanıcıdan açık bir şekilde izin alındığını vurguladı.
Apple'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Apple olarak kullanıcı verilerini korumaya kararlıyız ve ürünlerimiz ile özelliklerimiz sıfırdan yenilikçi gizlilik teknolojileri ve teknikleriyle geliştiriliyor. Gizlilik, kullanıcılara inanılmaz deneyimler ve gönül rahatlığı sunmak için birlikte çalışan veri minimizasyonu, aygıt içi zeka, şeffaflık ve kontrol ile güçlü güvenlik korumalarını içeren ilkeler tarafından yönlendirilen tasarım sürecinin temel bir parçasıdır."
"Bu ilkeler, kullanıcı gizliliğini korumak üzere tasarlanan ve en özel dijital asistan olan Siri de dahil olmak üzere tüm ürünlerimiz ve servislerimiz için geçerli. Apple, Siri verilerini hiçbir zaman pazarlama profilleri oluşturmak için kullanmadı, hiçbir zaman reklam için kullanıma sunmadı ve hiçbir amaçla kimseye satmadı. Siri'yi daha da gizli hale getirmek için sürekli olarak teknolojiler geliştiriyoruz ve geliştirmeye devam edeceğiz."