AB, Çin'den ithal edilen araçlara vergi indirimi yaptı: En büyük düşüş Tesla'da!

20 Ağustos 2024 17:56 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 17:58

Avrupa Birliği, "haksız sübvansiyonlardan büyük ölçüde yararlandığını" ve Avrupa'daki elektrikli araç üreticileri için "ekonomik zarar tehdidi" oluşturduğunu tespit ettiği Çinli elektrikli araçların ithalatına daha yüksek gümrük vergileri uygulayacağını açıklamıştı.

Şimdi ise Çin'de üretilen Tesla elektrikli araçlarla birlikte diğer Çinli firmalara yönelik getirilen gümrük vergilerini düşüren AB, düzenlemeye son halini verdi.

ÇİNLİ TESLA'LARIN GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 9'A DÜŞTÜ

AB'den yapılan yazılı açıklamada, Çin'den Avrupa'ya gelen Tesla araçlarına yönelik planlanan gümrük vergilerinin yüzde 20,8'den yüzde 9'a düşürülmesine karar verildiği belirtildi. Karardan diğer Çinli firmaların da nasibini alacağı ifade edildi.

Düzenleyici kurum, ilgili taraflardan planlanan gümrük vergilerine ilişkin yorumları aldıktan sonra, "geçici önlemlere ilişkin kanıtlanmış yorumlara dayanarak önerilen vergi oranlarında küçük bir ayarlama" yapacağını söyledi.

VERGİ ORANI DÜŞÜRÜLEN DİĞER ÇİNLİ FİRMALAR

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararı alan BYD'nin vergi oranını yüzde 17,4'ten yüzde 17'ye düşüren AB, Geely'ye uyguladığı tarifeyi de yüzde 19,9'dan yüzde 19,3'e çekti. Bir diğer Çinli marka olan SAIC'in vergisini ise yüzde 37,6'dan yüzde 36,3'e düşürdü.

Komisyon, Çin'in elektrikli araçlara yönelik ağır sübvansiyonuna ilişkin soruşturmasında AB ile iş birliği yapan diğer şirketlerin yüzde 21,3'lük vergilerle karşı karşıya kalacağını söyledi. Bu oran daha önce yüzde 20,8 seviyesindeydi. AB ile iş birliği yapmayanlara ise yüzde 36,3 oranında ithalat vergisi uygulanacak. Bu oran daha önce yüzde 37,6 idi.