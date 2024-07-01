AB, Instagram ve Facebook'un 'ücretli reklamsız' sürümüne karşı harekete geçti

01 Temmuz 2024 16:47 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 16:47

Avrupa Komisyonu bir ön kararında, Facebook ve Instagram kullanıcıları için geçen yıl uygulamaya konulan reklamsız abonelik modelinin, kullanıcılara reklam hedeflemesi için daha az veri kullanan ancak yine de kullanımı ücretsiz olan üçüncü bir seçenek sunmayarak DMA'nın 5(2) Maddesine aykırı olduğunu yazdı.

"FACEBOOK VE INSTAGRAM'IN REKLAMSIZ ABONELİK MODELİ UYGUN DEĞİL"

Düzenleyiciler soruşturmalarında Meta'nın kullanıcılara "ikili bir seçim" sunduğunu ve onları Facebook ve Instagram'ın reklamsız sürümünü almak için aylık abonelik ücreti ödemeye ya da reklam destekli sürüme rıza göstermeye zorladığını tespit etti.

Meta'nın kurallarını ihlal ettiği nokta, kullanıcıların "kişisel verilerinin daha azını kullanan ancak bunun dışında 'kişiselleştirilmiş reklamlara' dayalı hizmetle eşdeğer olan" ücretsiz bir sürümü seçmelerine izin vermemesi ve "kişisel verilerinin birleştirilmesine özgürce izin verme haklarını kullanmalarına" izin vermemesi olarak belirtildi.

"META, DMA'YI İHLAL ETTİ"

AB'nin rekabet politikasını yöneten Margrethe Vestager, "Ön görüşümüz Meta'nın reklam modelinin DMA'ya uymadığı yönünde. Vatandaşların kendi verileri üzerinde kontrol sahibi olmalarını ve daha az kişiselleştirilmiş bir reklam deneyimi seçmelerini sağlamak istiyoruz" dedi.

Meta'nın ihlal ettiği belirtilen DMA'nın 5(2) Maddesi uyarınca; teknoloji şirketleri, kullanıcıların kişisel verilerini belirlenmiş temel platform hizmetleri ve diğer hizmetler arasında birleştirmek için kullanıcıların onayını almalı. Ve bir kullanıcı bu onayı reddederse, daha az kişiselleştirilmiş ancak eşdeğer bir alternatife erişebilmeli. Şirketler hizmetin veya belirli işlevlerin kullanımını, kullanıcıların rızasına bağlı kılamaz.

META, DMA'YA AYKIRILIK SUÇLAMASINI KABUL ETMEDİ

Meta sözcüsü Matthew Pollard, yaptığı açıklamada, reklamsız abonelik modelinin DMA ile uyumlu olduğunu iddia ederek, "Bu soruşturmayı sona erdirmek için Avrupa Komisyonu ile daha yapıcı bir diyalog kurmayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

META, GELİRLERİNİN YÜZDE 10'NA KADAR CEZA ALABİLİR

Komisyon, Meta'yı suçlamaları hakkında bilgilendirdiğini ve bulgularına yanıt verme fırsatına sahip olduğunu söyledi.

Soruşturma gelecek yıl sonuçlandığında, AB Meta'ya dünya çapındaki toplam gelirinin yüzde 10'u kadar ceza verebilir ki bu da Meta için 2023 sonuçlarına göre 13.4 milyar dolara kadar çıkabilir. Şirketin DMA'yı ihlal etmeye devam ettiği tespit edilirse ceza yüzde 20'ye kadar çıkabilir.