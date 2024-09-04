AB istedi, Elon Musk yaptı: X'in bir özelliği kaldırıldı

04 Eylül 2024 17:01 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 17:01

Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, veri gizliliği konusundaki yasalar nedeniyle Grok AI'ın kullanıcı verilerini toplayarak yapay zekayı eğitme özelliğini Avrupa Birliği'nde (AB) kullanımdan kaldırdı.

X, AB kullanıcılarının verilerini Grok AI için işleme faaliyetlerini durdurma kararını aldı. Bu adım, İrlanda'nın Veri Koruma Komisyonu'nun (DPC) şirketi mahkemeye taşımasının ardından geldi. Elon Musk'ın desteklediği Grok AI', Avrupalı kullanıcıların gönderilerini kullanması artık mümkün olmayacak.

GROK, AB KULLANICILARININ VERİLERİNİ KULLANMAYACAK

Platform, AB vatandaşlarını izin istemeden zorla Grok'un eğitimine dahil etmişti. Bu da Grok AI'ın, ChatGPT ve Google Gemini'a rakip olarak kendi yapay zekasını oluşturmak için X kullanıcılarının gönderileri de dahil olmak üzere kişisel bilgilerini kullandığı anlamına geliyordu.

Düzenleyici kurum yaptığı açıklamada, "DPC'nin, X'in AB ve AEA kullanıcılarının herkese açık gönderilerinde yer alan kişisel verilerin Grok'u eğitmek amacıyla işlenmesinin bireylerin temel hak ve özgürlükleri için bir risk oluşturduğuna dair önemli endişeleri vardı" dedi.

Ancak DPC şimdi, büyük teknoloji yapay zeka motorlarının Avrupalıların kişisel verilerini nasıl ve ne zaman ayrıştırdığına ilişkin önemli konular hakkında hemen karar vermeyeceğini açıkladı. Bunun yerine, konuyu karara bağlaması ve kuralları belirlemesi için Avrupa Veri Koruma Kurulu'na havale edeceğini söyledi.

Bu hamle, sektör tarafından İrlanda'da bulunan büyük teknoloji şirketlerinin tartışmasız birincil düzenleyicisi olmaktan geri adım atılması ve bunun yerine kilit kararları daha federal bir Avrupa organına havale etmeyi amaçlayan bir organa dönüşmesi olarak değerlendiriliyor.

"Daha geniş anlamda DPC, sektör genelinde yapay zeka modellerinde kişisel verilerin kullanımından kaynaklanan sorunları ele alıyor" diyen düzenleyici kurum, yapay zeka işleme konusunda acil karar alma sürecindeki duraklamasına atıfta bulundu.