AB kesenin ağzını açtı: Almanya'nın çip fabrikasına milyar euroluk destek

20 Ağustos 2024 14:52 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 14:53

Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan AB Komisyonu, Avrupa Yarı İletken Üretim Şirketi'nin (ESMC), Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Dresden şehrinde kuracağı yeni mikroçip üretim tesisi için 5 milyar avroluk kamu desteğini onayladığını duyurdu.

AVRUPA YARI İLETKEN ÜRETİM ŞİRKETİ (ESMC), DÖRT FİRMANIN ORTAK GİRİŞİMİ

ESMC; Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Bosch, Infineon ve NXP arasında bir ortak girişim olarak kuruldu.

Ağustos 2023'te TSMC, Dresden'de bir yarı iletken fabrikası inşa edeceğini duyurdu. Bu proje Bosch, Infineon ve NXP Semiconductors gibi şirketlerin her birinin yüzde 10 hisseye sahip olacağı bir ortak girişim kapsamında gerçekleştirilecekti. Yatırım tutarı yaklaşık 10 milyar euro olarak belirlenen projenin yaklaşık 5 milyar avrosu Alman hükümetinin İklim ve Dönüşüm Fonu'ndan sağlanacak.

Proje kapsamında, 2027 yılının sonlarından itibaren 2.000 çalışanla ayda 4 bin adet, 300 mm çapında wafer üzerinde, 22–28 nm ve 12–16 nm boyutlarında çipler üretilmesi planlanıyor.

"AVRUPA ÇİP YASASI İLE UYUMLU"

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, ESMC'nin Dresden'de yeni çip üretim tesisi inşası ve işletilmesini desteklemeye yönelik tedbirinin AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunarak onaylandığını duyurdu.

5 milyar avroluk desteklemenin Avrupa Çip Yasası'nda belirtilen hedefler doğrultusunda Avrupa'nın yarı iletken teknolojilerinde arz güvenliğini, dayanıklılığını ve dijital egemenliğini güçlendireceği, yeşil ve dijital dönüşüme katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, yeni kurulacak çip fabrikasının otomotiv ve endüstriyel uygulamalara yönelik talebi karşılamayı amaçladığına dikkat çekilerek, tesisin yüksek performanslı çipleri büyük ölçekte üreteceğine vurgu yapıldı.

"YENİ ÇİP FABRİKASI, AVRUPA'NIN KÜRESEL İNOVASYON MERKEZİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dresden'deki yeni ESMC çip fabrikası, Avrupa'nın, küresel inovasyon merkezi olduğunun bir göstergesidir." ifadesini kullandı. Söz konusu yatırımın Avrupa'yı teknoloji alanında güçlendireceğine ve 11 bin yeni istihdam sağlayacağına işaret eden von der Leyen bu nedenle projeye 5 milyar avroluk kamu desteği sağlanmasını onayladıklarını belirtti.